QUARTO GRADO/ Anticipazioni 17 novembre: Renata Rapposelli e i presunti abusi in Vaticano

Quarto Grado, anticipazioni e casi di venerdì 17 novembre 2017: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sul caso di Renata Rapposelli e sui presunti abusi in Vaticano, le info.

17 novembre 2017 Emanuela Longo

Quarto Grado, anticipazioni

Nella prima serata di oggi, venerdì 17 novembre 2017, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torneranno alla guida del programma Quarto Grado, interamente incentrato sui casi di cronaca del momento. L’appuntamento è come sempre fissato alle ore 21:15, in vista di una diretta che vedrà in studio l’intervento di ospiti importanti, con l’intento di fare chiarezza sui casi affrontati. Due gli argomenti cardine attorno ai quali ruoterà l’intera trasmissione: il giallo della pittrice Renata Rapposelli ed il caso dei presunti abusi sessuali presso il Preseminario San Pio X subiti da giovani chierichetti del Papa. Il programma di Siria Magri partirà proprio dagli ultimi sviluppi attorno al caso della 64enne di Ancona: secondo i risultati dell’esame comparativo del Dna eseguito sui resti rinvenuti lo scorso 10 novembre nei pressi di Tolentino, il corpo senza vita apparterrebbe proprio a Renata Rapposelli. Una svolta intervenuta un mese dopo la sua misteriosa sparizione e sulla quale torna ad occuparsi Quarto Grado partendo dagli ultimi sviluppi che giungeranno nel corso della giornata, in occasione di un sopralluogo che ha visto i Ris nell’abitazione di Ancona da dove la donna sarebbe partita per raggiungere l’ex marito e il figlio a Giulianova, dove vivono nella medesima abitazione. Proprio loro, Giuseppe e Simone Santoleri risultano al momento indagati per omicidio e occultamento di cadavere in concorso. Oltre all’abitazione della vittima, i riflettori sono puntati anche sulle ulteriori analisi condotte sul cadavere della donna, ormai in avanzato stato di decomposizione ma anche sull’auto dei Santoleri sequestrata per la seconda volta. Non mancheranno nuove testimonianze, come quelle rese nella passata puntata del programma di Rete 4 da una farmacista di Tortoreto Lido, che avrebbe visto Renata il giorno della sua scomparsa, intorno alle 17:00.

QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI: I PRESUNTI ABUSI SESSUALI COMMESSI IN VATICANO

Non solo l’intricato caso di Renata Rapposelli: a Quarto Grado nella nuova puntata di stasera si tornerà a parlare anche del caso dei presunti abusi sessuali commessi in Vaticano e che ha travolto il Preseminario San Pio X, il luogo dove vengono formati i chierichetti a servizio del Papa. La scorsa settimana sono emerse alcune testimonianze choc che andrebbero a disegnare un scenario inquietante, fatto di abusi e molestie in uno dei luoghi vicini a Papa Francesco. Dopo la denuncia choc contenuta nel nuovo libro inchiesta dal titolo Peccato originale scritto dal padrone di casa di Quarto Grado, lo stesso Gianluigi Nuzzi torna ad occuparsi dei presunti fatti (e soprattutto misfatti) del Vaticano. Questa sera, il conduttore del programma Mediaset tornerà ad indagare sui misteri che ruotano attorno al discusso Preseminario San Pio X e lo farà con numerosi ospiti in studio ed in collegamento. Nel corso della serata non mancheranno le segnalazioni del pubblico da casa che come di consueto potrà intervenire il centralone e l’account di Facebook Messenger del programma, oltre che tramite i vari canali social (Instagram, Twitter e Facebook) seguendo l’hashtag #quartogrado.

