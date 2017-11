Replica X Factor 2017 / Quarto Live Show: come vederlo in streaming e social

Replica X Factor 2017, ecco come vedere in streaming la quarta puntata dei Live Show in onda su SkyUno HD, tutte le informazioni per rimanere aggiornati tramite social.

17 novembre 2017 Valentina Gambino

Replica X Factor 2017

Ieri sera è andata in onda su Sky Uno HD la quarta puntata dedicata ai Live Show di X Factor 2017. L’undicesima edizione del talentuoso programma alla ricerca del fattore “X”, vede ancora alla conduzione il garbo di Alessandro Cattelan che ci porterà dritti verso la finalissima del prossimo 14 dicembre. In attesa di scoprire chi vincerà questa nuova stagione, vediamo pure come poter recuperare il programma in replica streaming. Come ben sapete, XF11 non viene più mandato in chiaro su Tv8 a distanza di 24 ore come succedeva per le fasi iniziali. La trasmissione dedicata alla ricerca del vero talento musicale si è aperta con le Audizioni per poi proseguire con i Bootcamp e gli Homevisit. Queste prime tre fasi della trasmissione sono state visionate in chiaro il giorno dopo proprio attraverso il canale 8 del digitale terreste. Per poter vedere i live invece, dovrete disporre di un abbonamento Sky oppure Now Tv. Questa cosa accade ogni anno ma, come se fosse il primo, crea notevoli malumori sui social.

X Factor in replica? Ecco come restare aggiornati

Se disponete di un abbonamento Sky oppure Now TV, potrete serenamente recuperare la replica streaming del quarto Live di X Factor andato in onda ieri sera in diretta su Sky Uno HD. In caso contrario, non ci sarà molto da fare. Nonostante ciò, vogliamo darvi qualche piccolo consiglio per restare aggiornati. Se amate particolarmente il programma musicale, vi suggeriamo di considerare l’idea di sottoscrivere un abbonamento e, se avete particolari dubbi, potrete provare il servizio di Now TV che vi darà anche 14 giorni di prova gratuiti. In questo modo, avrete tutto il tempo di decidere se confermare oppure disdire. In alternativa, seguendo X Factor attraverso tutti i profili social ufficiali, avete a disposizione delle notizie in real time con la condivisione di alcuni video direttamente dal quarto Live di XF11. Anche il sito web del programma è costantemente aggiornato con un diario live della puntata e tante divertenti gif animate oltre a clip inedite da condividere attraverso Instagram, Twitter e Facebook. Cliccate qui per visionarlo e vedere in streaming materiale video e audio in maniera assolutamente legale.

