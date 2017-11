SILVIA MEZZANOTTE/ E' Kim Carnes stasera? Intanto pensa a Sanremo (Tale e Quale Show 2017)

La cantante Silvia Mezzanotte ritorna nel fortunato format televisivo di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti per prendere parte al consueto Torneo finale.

17 novembre 2017 Francesca Pasquale

Silvia Mezzanotte, Tale e Quale Show 2017

SILVIA MEZZANOTTE NEI PANNI DI KIM CARNES?

Questa sera va in onda sulle frequenze di Rai 1 il primo appuntamento con il torneo di Tale e Quale Show naturalmente condotto da Carlo Conti. Un bella occasione per rivedere all’opera i protagonisti della passata edizione tra cui Silvia Mezzanotte che tra l’altro ne fu la vincitrice davanti a Tullio Solenghi e Davide Merlini. Per la Mezzanotte in questa prima puntata sembra essere stata affidata l’imitazione di una celebre cantante molto apprezzata soprattutto tra gli anni Settanta ed Ottanta come Kim Carnes che molti ricorderanno per la bellissima canzone Bette Davis Eyes. Tornando alla passata esperienza di Silvia Mezzanotte a Tale e Quale Show, ricordiamo che riuscì ad ottenere la vittoria nella quinta puntata imitando alla perfezione Mina sulle note di Brava e ad ottenere una serie di ottimi piazzamenti con buone performance nei panni di Annie Lennox, Cher, Kate Bush, Maria Callas, Anna Oxa, Dalida e Gloria Gaynor.

LA SUGGESTIONE SANREMESE

Silvia Mezzanotte in una recente intervista rilasciata all’agenzia di stampa AdnKronos, ha aperto alla possibilità di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo rimarcando di star considerando seriamente questa opzione anche in ragione della presenza di Claudio Baglioni. Per la cantante ex Matia Bazar, l’ultimo periodo è stato denso di appuntamenti anche grazie ad un tour che l’ha vista in giro per l’Italia nelle diverse date previste. Tra l’altro, come lei stesso ha sottolineato nella stessa intervista, sta anche lavorando al nuovo album che dovrebbe essere pubblicato nel 2018: “E’ un periodo intenso e ricco di grandi soddisfazioni in cui mi ritrovo spesso, tra un intervallo e l’altro del lungo tour tra Italia ed estero iniziato lo scorso aprile, anche in sala d’incisione per provinare i brani del mio prossimo disco di inediti, previsto per il 2018”. Insomma anche il 2018 potrebbe essere un anno ricco di soddisfazioni ed impegni per Silvia Mezzanotte.

