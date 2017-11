SIRENE FICTION / Commento quarta puntata e anticipazioni quinta: il gran finale si avvicina

Sirene Fiction, commento quarta puntata e anticipazioni quinta: giovedì prossimo, 23 novembre, torna su Rai Uno la fantasy fiction del momento con un doppio episodio.

Sirene, in prima Tv assoluta su Rai 1

Dubbi, colpi di scena e ripensamenti nella quarta puntata di Sirene. La fantasy fiction di Rai Uno continua ad appassionare i telespettatori con le storie delle nostre protagoniste, nell'episodio di ieri sera afflitte da un tormentone senza fine: tornare in mare o restare sulla terraferma? La vita a contatto con gli esseri umani, infatti, sembra sempre più complicata, Marica e le altre ragazze infatti sembrano propense a lasciare Napoli per tornare sott'acqua. I loro piani, però, vanno in fumo, mentre Irene salva Michele, che continua a ricercare disperatamente un cuore per sopravvivere. Il finale della puntata ha alimentato la suspance in vista di giovedì prossimo, con Yara che non riesce a togliersi dalla testa Salvatore, nonostante si sia riavvicinata ad Ares. La dottoressa Maldini, dal canto suo, ha trovato un aiuto per smascherare le nostre Sirene: ci riuscirà?

Sirene Fiction, anticipazioni quinta puntata

Manca meno di una settimana al quinto appuntamento con Sirene. La miniserie di casa Rai, composta da 12 episodi e trasmessa in 6 puntate doppie, torna giovedì prossimo 23 novembre alle ore 21.25. Si tratta della penultima serata in compagnia dei nostri protagonisti e i fan del programma si chiedono quali evoluzioni ci saranno tra Yara e Ares, dopo il finale dell'episodio andato in onda ieri. I numeri della fiction non stanno facendo sorridere i vertici Rai, che devono fare i conti con una media telespettatori al di sotto delle aspettative. Dunque, le speranze dei fan di vedere una nuova serie sono destinate a svanire nel nulla. Sirene si avvicina alla chiusura definitiva, con le ultime due puntate delle prossime settimane. Non resta che scoprire come finirà la season e se tra Yara e Salvatore ci sarà un lieto fine, proprio nel momento in cui l'uomo sembra destinato a sposare Francesca. E le 4 Sirene torneranno negli abissi o resteranno sulla terraferma? Il dilemma lascerà il pubblico col fiato sospeso fino alla fine della serie.

