STRISCIA LA NOTIZIA/ Nuovo boom di ascolti: 7 milioni di spettatori. Ma non mancano le critiche

Striscia la notizia va in onda anche oggi, venerdì 17 novembre, alle 20.40 su Canale 5. Tornano Enzo Iacchetti, Ezio Greggio e le veline. Nuovi servizi e irriverenti rubriche.

17 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (Twitter)

Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, torna anche questa sera, venerdì 17 novembre, alle 20.40 su Canale 5. La puntata di ieri sera, giovedì 16 novembre, ha registrato una media di registra una media di 5.337.000 spettatori con uno share del 20.1%. “#striscia è il programma più visto della giornata con 7 milioni di telespettatori!”, è il tweet di pochi minuti fa pubblicato dal profilo del programma. Anche Ezio Greggio, sempre al timone del programma con Enzo Iacchetti, ha festeggiato l’ennesimo successo: “SIAMO LA COPPIA PIÙ BELLA DEL MONDO! ieri @Striscia è stata la trasmissione più vista in tv con un picco di quasi 7 MILIONI DI SPETTATORI ! Grazie da parte mia e dal mio socio @enzo_iacchetti #ilpiugrandespettacolodopoilbigbang ... siamo noi!”. Nonostante l’ottimo traguardo, qualche spettatore si è lamentato della lunghezza della puntata di ieri di Striscia: “Alla buon ora come sempre finisce #striscia” e “Io già mi sono rotta di aspettare chiudere sta #striscia si è fatta na certa!”, hanno scritto due fan della serie Le tre rose di Eva. Oggi, oltre a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ritroveremo le due veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva e il Gabbibo.

IL TAPIRO A CARLO CRACCO

Nella puntata di ieri di Striscia la notizia, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro allo chef Carlo Cracco perché nella Guida Michelin 2018 il suo ristorante, che prima aveva due stelle, ne ha persa una. “È giusto. Non è una posizione acquisita. Il ristorante chiude tra venti giorni e riaprirà, sempre a Milano, in Galleria Vittorio Emanuele II. È già buono, potevano toglierle tutte e due”, ha detto Cracco intercettato da Staffelli per le vie di Milano. Per lo chef veneto si tratta forse di un periodo di transizione: sta per aprire un nuovo ristorante, ha lasciato MasterChef Italia e ha aderito al nuovo progetto di Lapo Elian, sempre a Milano. Settimana scorsa ha aperto Milano Garage Italia, la nuova "officina" di Lapo Elkan, dove lo spazio bar ristorante è gestito da Carlo Cracco.

