TALE E QUALE SHOW 2017 - IL TORNEO/ Concorrenti ed esibizioni. Maria De Filippi quarto giudice

Questa sera, venerdì 17 novembre, su Rai 1 va in onda la prima puntata del torneo di Tale e quale show per eleggere il "campionissimo 2017". Quarto giudice Maria De Filippi.

17 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Tale e quale show 2017

Settimana scorsa si è conclusa la settima edizione di Tale e quale show che è stata vinta da Marco Carta. Come ormai tradizione a una settimana dal finale, inizia il torneo (in tre puntate) per conquistare il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2017”. L’ottavo appuntamento con lo show condotto da Carlo Conti, andato in onda sabato 11 novembre, ha visto alla fine il trionfo di Marco Carta, arrivato secondo per ben cinque volte nel corso del programma. Sul podio, Annalisa Minetti e Filippo Bisciglia, mentre la vittoria di puntata è andata a Federico Angelucci che ha imitato Loretta Goggi. Stasera, venerdì 17 novembre, prenderà il via il torneo che porterà all’incoronazione del “campionissimo” del prossimo 1° dicembre. Sul palco dello studio 5 della Dear di Roma ci saranno i 3 migliori uomini e le 3 migliori donne di questa settima edizione: Marco Carta, Filippo Bisciglia, Federico Angelucci, Annalisa Minetti, Alessia Macari e Valeria Altobelli. A sfidarli torneranno i migliori 6 concorrenti dell’anno scorso: Bianca Atzei, Manlio Dovì, Lorenza Mario, Davide Merlini, Silvia Mezzanotte e Tullio Solenghi). Invece, i concorrenti della settima edizione che sono stati eliminati sono: Piero Mazzocchetti, Dario Bandiera, Platinette, Edy Angelillo, Benedetta Mazza e Claudio Lippi.

LE ESIBIZIONI

Ecco le esazioni dei 12 concorrenti nella prima puntata del torneo di Tale e quale show. Tullio Solenghi si cimenterà con “Mi scappa la pipì papà” di Pippo Franco. Davide Merlini si trasformerà in Ed Sheeran. Manlio Dovì dovrà imitare Lucio Dalla e cantare “Caruso”. Il vincitore Marco Carta proporrà “Angel” di Robbie Williams. Federico Angelucci vestirà ancora una volta dei panni femminili: sarà Marcella Bella con “Montagne Verdi”. Filippo Bisciglia sarà Ermal Meta e canterà “Vietato morire”, con cui il cantante si è aggiudicato il terzo posto all’ultimo Sanremo vincendo anche il Premio della Critica "Mia Martini”. Silvia Mezzanotte sarà Kim Carnes. Lorenzo Mario si trasformerà in Alice con “Per Elisa”. Bianca Atzei vestirà i panni di Gianna Nannini e canterà “Sei nell'anima”. Annalisa Minetti diventerà Fiordaliso con “Non voglio mica la luna”. Alessia Macari sarà la pop star Katy Perry. Infine Valeria Altobelli canterà “Think (Freedom)” nei panni di Aretha Franklin.

LA GIURIA

Al termine di ogni esibizione, nel corso delle tre puntate, i concorrenti verranno valutati dalla giuria, il voto dei giurati si sommerà a quello che ciascun sfidante sceglierà di assegnare a un concorrente rivale. Anche per Tale e quale show - Il torneo la giuria è composta da Loretta Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sica. Per l’occasione in giuria ci sarà anche Maria De Filippi, quarto giudice d’eccezione per tutte e tre le puntate del torneo. La De Filippi torna al fianco di Carlo Conti dopo la condizione dell’ultimo Festival di Sanremo. Stando a quanto rivela TvBlogo, Carlo Conti presto restituirà il favore all’amica: il conduttore toscano sarà ospite in casa Mediaset per una puntata di “C’è posta per te”.

© Riproduzione Riservata.