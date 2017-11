THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni del 17 novembre 2017: Tom scopre la verità sulla valigia?

The Blacklist 5, anticipazioni del 17 novembre, su Fox Crime. Red cerca di recuperare dei soldi per la sua attività. Tom dovrà confrontarsi con un ostacolo inaspettato.

The Blacklist 5, in prima Tv assoluta su Fox Crime

THE BLACKLIST 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 17 novembre 2017, Fox Crime trasmetterà due nuovi episodi di The Blacklist 5, in prima Tv assoluta. Saranno il 3° ed il 4°, dal titolo "Miss Rebecca Thrall N. 37" e "Il Finalizzatore N. 44". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Liz (Megan Boone) e Tom (Ryan Eggold) cercano di ritagliarsi uno spazio di intimità fra giocattoli e possibili interruzioni da parte della bambina. L'ex mercenario le ricorda inoltre che alla fine non si sono più sposati, a causa dell'attacco della Cabala. Più tardi, Cooper (Harry Lennix) informa Liz di volersi affidare a Red (James Spader) per individuare un gruppo di criminali che si è reso responsabile di un furto importante alla gioielleria. In quel momento, Red riceve un'importante informazione da uno dei suoi contatti, che potrebbe portarlo a ritrovare la valigia. Il blacklister informa poi la task force di un particolare tipo di ladro gentiluomo, Greyson Blaise (Owain Yeoman), ma rifiuta di lasciare che la squadra lo arresti. Vuole infatti che entri in affari con lui in previsione della ricostruzione del suo impero. La task force organizza il piano analizzando ogni dettaglio della villa di Zagabria in cui si terrà l'asta e sul ruolo sotto copertura di Samar (Mozhan Marnò) e Ressler (Diego Klattenhoff). Nel frattempo, Tom chiede aiuto a Nik (Piter Marek) per analizzare i resti ritrovati nella valigia, ma il medico si rifiuta di farlo. Dembe (Hisham Tawfiqg) porta invece avanti il piano di Red grazie all'aiuto di Miles Cho (Brian Yang), che potrebbe portarlo a scovare il nascondiglio di Dannison. Più tardi, Red promette a Blaise che darà una festa in cui gli mostrerà un dipinto che in realtà non possiede. Visto che ormai è rimasto senza soldi, il blacklister chiede supporto a Cooper per ottenere quel particolare quadro. Dati i limiti della legge, la task force dovrà rubarlo dalla villa di una donna che abita a Parigi. Il piano sembra subire una battuta d'arresto quando l'anziana ritorna nella sua abitazione e Samar non riesce a trovare il dipinto, che in seguito si scopre essere già stato venduto. Red mette in moto quindi il piano B e chiede ad un falsario di riprodurgli una copia del Rembrandt in meno di un giorno. Poco prima della festa, Red rivela a Liz di aver fatto scoprire la cimice della task force solo per ottenere la sua fiducia. Con un grande inganno e con il tempo a sfavore, Red riesce ad ottere il consenso di Blaise per una nuova operazione, per poi informare le autorità italiane del furto del quadro. Il blacklister svela infatti a Liz di aver ideato tutto per poter derubare il ladro di un oggetto che lo aiuterà a rimettere in piedi il suo impero. Nel futuro, Tom si ritrova in un faccia a faccia con Red, da cui sembra non riuscire a sopravvivere.

ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 17 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 3 "MISS REBECCA THRALL N. 37"

Dopo aver visto altri dettagli sul flash forward, scopriamo che Red deciderà di unire gli sforzi con Tom per riuscire a proseguire con la sua riabilitazione. Le mosse del protagonista finora hanno puntato tutto sulla costruzione di una rete di alleati, mentre prosegue la sua caccia alla valigia. Non sa in questo caso che deciderà di ottenere l'aiuto proprio della persona che possiede la prova che sta cercando ed a cui presto dovrà fornire diverse risposte. Nel nuovo episodio, la task force si ritroverà invece ad indagare su una serie di sparatorie sospette, che hanno coinvolto in prima persona gli agenti della Polizia. Per riuscire a risolvere il caso dovranno rintracciare Rebecca Thrall, una blacklister che manipola i poliziotti a mettere in atto diversi crimini.

ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 17 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 4 "IL FINALIZZATORE N. 44"

Liz e la task force indagano su una blacklister che sta cercando di distruggere il monte e intere popolazioni pur di ottenere una cura per il figlio malato. La squadra dovrà quindi cercare di evitare diverse tragedie pur di catturare la donna, salvo imbattersi in seguito in una rivelazione shock. Intanto, Red continua la sua impresa nel tentativo di recuperare le finanze del suo impero. Tom invece riesce ad identificare i resti presenti nella valigia grazie a Nik, ma dovrà fare i conti con un ostacolo grande ed imprevisto.

© Riproduzione Riservata.