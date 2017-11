TULLIO SOLENGHI / Il comico genovese riparte con il ricordo di Demis Roussos (Tale e Quale Show 2017)

Il comico ed attore Tullio Solenghi ritorna nel fortunato format televisivo di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti per prendere parte al consueto Torneo finale.

17 novembre 2017 Francesca Pasquale

Tullio Solenghi

SI RIPARTE CON DEMIS ROUSSOS

Riparte questa sera la meravigliosa avventura mediatica di Tale e Quale Show sulle frequenze di Rai 1 con la prima puntata dedicata al Torneo finale ovviamente presentato da Carlo Conti. Un bellissima appendice che permetterà al pubblico di rivedere all’opera artisti che nella passata edizione si sono comportati molto bene come nel caso del comico ed attore genovese Tullio Solenghi. Infatti, Solenghi l’anno scorso ha letteralmente sfiorato la vittoria chiudendo al secondo posto a soli sei punti di distanza dalla vincitrice Silvia Mezzanotte. Una performance che è stata caratterizzata da interpretazione di grande fascino come l’imitazione di Enzo Jannacci sulle note de L’Armando, Paolo Conte con Via con me, Pippo Baudo con Donna Rosa, Toto Cutugno con l’ever green L’Italiano e tante altre ancora. Secondo le anticipazione di queste ore, la sua esperienza a Tale e Quale Show ripartirà con un bellissimo ricordo dell’artista ellenico Demis Roussos.

“ANCHE I MITI HANNO LA PARTITA IVA”

Tullio Solenghi in una recente intervista rilasciata al portale L’Avvenire, ha parlato della propria carriera raccontando anche alcuni interessanti aneddoti ed in particolare di come sia rimasto un po’ deluso da due grandi artisti come Dario Fo e Franca Rame. L’artista genovese ha raccontato: “Con l’attore e regista Gianni Fenzi, decidemmo di mettere in scena le 'farse' scritte da Dario Fo. Ero già stato a vederle alla Palazzina Liberty e conoscevo a memoria tutto Il mistero buffo. Dopo il grande successo ottenuto al Teatro Uomo di Milano non mi aspettavo lo 'scavalcamento a sinistra': Dario e Franca salirono sul palco e dissero che 'non avevamo osato abbastanza', che eravamo stati 'poco politici'. Uscimmo di scena assieme, loro salirono su una fiammante e sontuosa Citroen Pallas, io nella mia umile Dyane 6... Quella notte ho imparato la lezione: anche i miti hanno la partita Iva”.

© Riproduzione Riservata.