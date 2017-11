The Punisher/ Su Netflix i nuovi episodi dal 17 novembre: Bentornato Frank

The Punisher sbarca su Netflix con i suoi 13 episodi proprio da oggi, 17 novembre. Al momento le prime recensioni non sono positive: poca azione e troppo thriller per lo spinoff di Daredevil

17 novembre 2017 Hedda Hopper

The Punisher, Netflix

Il momento topico è arrivato. Dopo tanta attesa quello che sè stato annunciato come lo spin off di Daredevil, è disponibile su Netflix proprio da oggi, 17 novembre, con i suoi tredici episodi. La collaborazione tra Netflix e Marvel continua con successo e il nostro Frank va ad inserirsi in uno schema più ampio che ha visto come protagonisti anche Iron Fist e The Defenders, gli ultimi arrivati. Le vicende di Frank Castle hanno reso interessante e frizzante la terza stagione di Daredevil ma adesso per lui è arrivato il momento di andare avanti con le proprie gambe e a prestare il volto all'eroe sarà ancora Jon Bernthal vero caposaldo di questa serie messa in panchina e poi ripresa e prodotta per la gioia del grande pubblico. A presentare la serie al grande pubblico è stata proprio Netflix allo scorso Comic-Con di San Diego insieme ai già noti Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist e Luke Cage. Ma cosa succederà in questi nuovi episodi?

CAST E TRAMA DELLA SERIE NETFLIX

Chi ha avuto modo di vedere i primi episodi parla già di mancanza di azione, almeno in confronto a quello a cui Bernthal ci ha abituati, e molto thriller rendendo quasi innocuo un personaggio come The Punisher. E' ancora presto per avere un'idea completa di 13 episodi ma quello che è certo è che potrebbe trattarsi di un film un po' dilatato nel tempo e nello spazio lasciando lacune narrative e di azione che potrebbero deludere un po' i fan. Riguardo al cast, invece, oltre ad uno dei volti noti di The Walking Dead, ci saranno Billy Russo, interpretato da Ben Barnes, il migliore amico di Castle, Ebon Moss-Bachrach, che darà il volto a Micro, ex-analista dell’NSA, Amber Rose Revah come Dinah Madani, agente della Sicurezza Nazionale di stanza in Afghanistan, e Deborah Ann Woll come Karen Page.

