UNA VITA / Cayetana scopre la verità su Humilidad? (Anticipazioni 17 novembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 17 novembre: Cayetana viene contattata da padre Fructuoso che le vuole dire qualcosa di importante su Humilidad. La verità viene a galla?

17 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Va in onda oggi l'ultima puntata settimanale di Una Vita, la telenovela che racconta le vicende del palazzo cittadino di Acacias 38 . A differenza di quanto accaduto nel corso dei primi mesi autunnali, infatti, la telenovela spagnola domani non troverà spazio nella programmazione pomeridiana che vedrà il ritorno di Amici di Maria De Filippi. Le vicende torneranno quindi il prossimo lunedì, anche se prima di allora saremo chiamati a seguire un nuovo episodio ricco di colpi di scena. Cayetana continuerà ad indagare per scoprire le vere condizioni di salute di Humilidad: Teresa, infatti, si è detta certa che la moglie di Mauro abbia ripreso a camminare e non sarà possibile sottovalutare tale dichiarazione. Per questo la dark lady ha posto delle domande alla signora San Emeterio, che le ha dato la chiara intenzione di nascondere qualcose. Ad aggiungere ulteriori dettagli ai suoi sospetti, arriverà oggi una lettera di Padre Fructuoso che chiederà alla Sotelo Ruz di poterla incontrare segretamente per raccontarle tutta la verità sulla donna. Sarà finalmente pronto a confessare come stanno davvero le cose o si tratterà dell'ennnesimo intrigo del sacerdote e della sua amica?

Una Vita: Leandro e Juliana escono di scena?

Nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio assisteremo ad importanti novità per quanto riguarda una coppia molto amata: Leandro e Juliana sono felici e innamorati e finalmente hanno realizzato il loro grande sogno di vivere insieme al figlio Victor. Ma una proposta di lavoro potrebbe portare delle clamorose novità, dando vita ad un cambiamento epocale. Leandro informerà la pasticcera di avere ottenuto una promozione, che richiederebbe il trasferimento a Parigi. Si tratta di un'opportunità da non perdere e che lui intende accettare per dare la svolta alla sua carriera. Per questo chiederà a Juliana di seguirlo in questa nuova avventura anche se ciò significherà allontanarsi da Victor e da tutti i propri affetti. La coppia si troverà dunque ad un bivio: opterà per questo importante passo?

