UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani tra l’amore per Giorgio e le pesanti critiche (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani sempre più protagonista tra la dichiarazione d'amore a Giorgio Manetti e le pesanti critiche che continua a ricevere.

17 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani è sempre più la protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne. Nelle prossime puntate della trasmissione di Maria De Filippi, Gemma occuperà gran parte delle puntate del trono over con le sue pene d’amore. La dama, infatti, non solo bacerà in studio Giorgio Manetti ma confesserà al cavaliere di essere ancora innamorata di lui. Giorgio, tuttavia, di fronte alle parole d’amore della donna con cui ha vissuto una bella storia durata otto mesi, si mostrerà inflessibile ribadendo di non avere alcuna intenzione di tornare con lei. Una delusione amara per Gemma Galgani che, nel corso degli ultimi otto anni, ha avuto numerose storie che, purtroppo, sono finite tutte. Quella con Giorgio, però, è la storia che ha reso, contemporaneamente, felice e triste la dama. I fans, dopo aver letto la dichiarazione d’amore di Gemma, invitano Giorgio a non ragionare con la testa ma a dare ascolto al cuore. Il cavaliere, però, non sembra più innamorato di Gemma anche se ammette di non aver più incontrato una donna con la sua personalità.

LE CRITICHE A GEMMA GALGANI

Oltre alle pene d’amore, Gemma Galgani deve fare i conti anche con le critiche che le continuano a piovere addosso. Le ultime arrivano da Marco Bianca, ex cavaliere del trono over che, ai microfoni del settimanale Di Più, commentando la sua breve esperienza nel programma della De Filippi, ha puntato il dito contro Gemma. “ll fulcro del programma sono le vicende di Gemma, per me è stato come interpretare il ruolo del pubblico” – ha detto l’ex cavaliere che ha poi aggiunto – “Vorrei chiederle di fare un passo indietro. Potrebbe anche abdicare, visto che ha 67 anni e che negli ultimi otto anni nessuna delle sue frequentazioni si è trasformata in una vera storia d’amore. Sono sicuro che io, come molti altri, ce la potrei fare in meno tempo. […] Direi che il rapporto tra ricerca dell’amore e ricerca della fama è sbilanciato. Diciamo che sta sui 2 a 10 a favore della celebrità”. Parole dure quelle di Marco Bianca che si ritrova d’accordo con il pensiero di Tina Cipollari, convinta che Gemma sia più interessata alla popolarità piuttosto che all’amore.

