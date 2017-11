UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, le parole di Nicolò Raniolo e la dedica per Sabrina Ghio (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: Nicolò Raniolo rompe il silenzio dopo il no a Sabrina Ghio, rompe il silenzio e spiega le sue motivazioni.

17 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Sabrina Ghio

Nicolò Raniolo rompe il silenzio dopo la scelta di Sabrina Ghio. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato la scelta della tronista che, però, si è beccata il no di Nicolò che non ha voluto provare ad avere una storia d’amore con Sabrina. Sommerso dalle critiche, Nicolò Raniolo ha detto la sua su Instagram spiegando le ragioni che l’hanno spinto a servire il due di picche all’ex ballerina di Amici. “Ci tenevo a dire a tutti che nessuno ha capito come sono andate veramente le cose, vi consiglio di guardare le puntate e tutto vi sarà più chiaro, come ora è chiaro a Sabrina. Insultarmi e denigrarmi non cambierà le cose. Mi spiace che vi siate fatti delle aspettative, ma devo tenere fede a me stesso, non alle vostre preferenze. Detto questo, vi consiglio di osservare bene le cose prima di sputarci sopra, perché poco prima dicevate tutto il contrario”, ha fatto sapere sui social l’ex corteggiatore. Nicolò Raniolo, poi, ha spiegato anche il suo rapporto con Laura Molina. Subito dopo la scelta, Nicolò si è mostrato su Instagram Stories insieme all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. I fans hanno subito pensato ad una storia tra loro, immediatamente smentita da Laura che ha ricordato a tutti di essere legata a Raniolo da un rapporto d’amicizia che dura da anni. A tal proposito, Nicolò ha fatto sapere sui social: “P.S. Laura Molina la conosco da anni è una cara amica, ma se anche in questo caso siete superficiali, fate pure… le cose non cambiano comunque”.

LA DEDICA DI ALESSANDRO D’AMICO A SABRINA GHIO

Mentre Nicolò Raniolo spiega i motivi del suo no a Sabrina Ghio, l’ex tronista di Uomini e Donne non è ancora tornata sui social. L’ex ballerina ha sempre sperato di poter trovare l’amore e non essendo riuscita a coronare il suo sogno, non è ancora riuscita a rompere il silenzio. A consolare Sabrina ci ha pensato Alessandro D’Amico, la scelta di Alex Migliorini. L’ex corteggiatore, per un istante, ha messo da parte la sua felicità per scrivere una bellissima dedica a Sabrina Ghio. “Niente paura ci pensa la vita, mi han detto così! #semprebellissima #conte”, ha scritto l’ex corteggiatore. Le parole di Alessandro sono state apprezzate molto dai fans che stanno commentando la foto con tante parole d’affetto. Sabrina, dunque, pur non avendo trovato l’amore nel programma di Maria De Filippi, può consolarsi con l’amicizia di Alessandro. Anche i fans stanno sostenendo Sabrina in questo momento augurandosi che l’ex tronista possa trovare il vero amore nella vita reale.

