Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Marco Firpo dimentica Gemma con... Titti! (17 novembre 2017)

Uomini e Donne, oggi 17 novembre 2017 in onda la terza parte del Trono Over. Marco Firpo torna al centro dello studio: dopo Gemma Galgani è amore con Titti?

17 novembre 2017 Anna Montesano

Marco Firpo

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del trono over che riparte con i battibecchi di Sossio e Manila. In particolare è la dama a prendere il centro dello studio: prosegue infatti la conoscenza con Fabrizio, arrivato in studio appositamente per conoscerla. Lei lo trova gentile e così educato che le fa bene al cuore, ma ecco l'intromissione di Sossio che ribadisce che lui e Manila si sentono ancora, tutto questo mentre Manila e Fabrizio tanto che quest'ultimo ritiene che quella di Sossio sia una gelosia retrospettiva. Colpo di scena poi al centro dello studio che rivede Marco Firpo. Stavolta di fronte non c'è Gemma bensì Titti. Lui la vede simile a sé nel modo di vivere e lei conferma e dichiara che ha conosciuto anche il suo aspetto “selvaggio” che le piace molto, così confermano di voler continuare nella conoscenza e ballano.

NEW ENTRY PER GIORGIO MANETTI

Tocca a Giorgio Manetti poi sedere al centro dello studio: per lui c'è una new entry, si chiama Isabella, ha due figli, cani e gatti, e una scuola di danza classica. La dama dichiara di averlo incontrato due anni fa sul lago Trasimeno ma di non aver avuto il coraggio di fermarlo anche perchè attorniato da donne. Giorgio comunque vuole conoscerla, così ballano. Si presenta poi Carmine, è vedovo ha tre figli e una grande casa con terreno, cerca una dama che vada a vivere da lui perché non vuole separarsi dai suoi cani. La puntata si conclude con Valentina che siede di fronte a Marco, cosa che stupisce Gianni Sperti che ricordava che la dama frequentava Nicola.

