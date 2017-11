VALERIA ALTOBELLI/ La sua Turci non ha convinto ma la porta al torneo dei campioni (Tale e Quale Show 2017)

Valeria Altobelli è tra i sei protagonisti del torneo di Tale e quale show e nella prossima puntata la vedremo ancora sul palco del programma di Raiuno.

17 novembre 2017 Dario Ghezzi

Valeria Altobelli, Tale e quale show 2017

Valeria Altobelli è una delle protagoniste del torneo di Tale e quale show 2017 che inizierà venerdì 17 novembre e che, come di consueto, regalerà tantissime emozioni al pubblico di Rai Uno. La Altobelli, in questa edizione del programma di punta di Rai Uno, ha saputo distinguersi per la sua semplicità, la sua dolcezza e professionalità. L'ex protagonista di Forum, condotto da Barbara Palombelli, ha messo il massimo dell'impegno in tutte le sue perfomance risultando spesso convincente e apprezzata da giudici e pubblico da casa. Durante la sua esperienza nel programma di Carlo Conti, la Altobelli si è dimostrata molto versatile ed ha prestato voce e volto a numerose stelle della musica nazionale e internazionale. Ha cominciato con Marina Rei, passando per Donatella Rettore e Fiorella Mannoia. Nella puntata del 3 novembre, Valeria ha imitato la cantante Noa dando vita a una vera e propria standing ovation. Sicuramente, nelle prossime puntato la Altobelli mostrerà ancora il suo talento e la sua dedizione allo show.

QUANTE CRITICHE DOPO L'ULTIMA PRESTAZIONE

Nell'appuntamento di stasera con Tale e quale show, Valeria Altobelli scenderà in campo per dare sfoggio delle sue abilità. Durante l'ultima prima serata, andata in onda eccezionalmente di sabato, l'ex Miss ha imitato Paola Turci nell'esibizione Sanremese del 2017. Prima di salire sul palco, Valeria ha voluto parlare del suo percorso meraviglioso all'interno dello show e di come si sia trovata in mezzo a una grande squadra. La sua Turci, tuttavia, non ha convinto i quattro giudici Enrico Montesano, Loretta Goggi, Christian De Sica e Max Tortora. Infatti, ognuno di loro ha trovato difetti e imprecisioni nel lavoro fatto da Valeria Altobelli. L'attore Tortora, ad esempio, non è parso molto convinto mentre Montesano ha ammesso che quella non sia stata l'esibizione migliore della ragazza. Insomma, una puntata che non ha visto brillare la stella di Valeria Altobelli, la quale tuttavia ha fatto dei miglioramenti notevoli durante l'intera durata del programma e che quindi va di diritto al Torneo dei campioni.

VALERIA ALTOBELLI:"CONVINTA DI ESSERE PENALIZZATA DALLA BELLEZZA".

Valeria Altobelli, che da stasera sarà tra le stelle del torneo di Tale e quale show, ha rilasciato una interessante intervista a Dipiù in cui ha parlato della sua carriera e della sua vita a tutto tondo. La donna ha fatto delle confessioni veramente inaspettate e ha svelato un aspetto di sè che forse non tutti conoscevano e che ha mostrato tutte le fragilità di donna. La Altobelli, infatti, che ha un passato com e corista, Miss e modella, ha affermato di essersi sentita penalizzata dalla bellezza. Temeva che la sua avvenenza non la facesse prendere sul serio, anche alla luce del fatto che ha un percorso di studio per nulla semplice alle spalle. Infatti, si è laureata in Giurisprudenza col massimo dei voti ma nonostante questa si sentiva presa poco in considerazione, dando la colpa alla sua avvenenza. Questo la spinse a voler diventare brutta, fino al rendersi conto di star sbagliando tutto. A quel punto ha iniziato ad amare nuovamente se stessa e ora è felice col marito Simone Venier e il loro bambino Gioele.

