VERONICA DE LAURENTIIS/ “Applaudo le donne che hanno parlato della loro violenza” (La vita in diretta)

Veronica De Laurentiis: il racconto choc delle violenze subite per 15 lunghi anni dal marito, lo stesso che poi abusò della figlia. Oggi il racconto del suo incubo a La vita in diretta.

17 novembre 2017 - agg. 17 novembre 2017, 15.50 Emanuela Longo

Veronica De Laurentiis

Veronica De Laurentiis ha scelto la trasmissione La vita in diretta per parlare di sé ed interrogarsi di ciò che sta accadendo in questo periodo, nel post Harvey. "Io ho scelto questa trasmissione perché ho visto che è seria, che le donne parlano di questo momento importante che spero possa cambiare le vecchie mentalità". La donna ha ripercorso la sua vita, a partire da quell'invito avvenuto quando era appena 18enne da parte di un uomo, importante produttore, apparentemente un "gentiluomo". Al ritorno verso casa, mentre era in auto con lui, si accorse che non stavano andando verso la sua abitazione. "Ho provato a scappare ma non ci sono riuscita", ha raccontato oggi. Di quella violenza, subita in auto in un luogo isolato non disse nulla a nessuno per 37 anni. "Io applaudo le donne che oggi hanno parlato della loro violenza perché so quanto è difficile parlarne e non vergognarsi di questo", ha aggiunto. Lei non ha parlato per troppo tempo per paura, per quei sensi di colpa che hanno provocato una serie di decisioni che le hanno fatto del male nel corso della sua vita. “Per questo è importante oggi unirsi e dare credito a queste donne e a questi uomini che hanno parlato”, ha aggiunto. Ma da quella violenza ne seguirono altre. “Ho sposato un uomo che a prima vista non mi piaceva. È come se mi fossi punita senza rendermene conto pensando di riuscire a cambiarlo, invece non è così”, ha detto. Questo uomo, dopo 15 anni, quando si è ribellata ed ha chiesto il divorzio, le ha puntato la pistola alle tempie dicendole “Ti uccido”. Solo dopo essersi allontanata da lui ha scoperto che l’ex marito aveva molestato le sue due figlie. Da qui la decisione di denunciarlo. L’uomo, dopo una condanna a 14 anni e una reclusione di 8, è stato cacciato dall’America. “Il primo passo è parlare”, ha chiosato, svelando il primo step da compiere per riuscire a rinascere dopo una violenza. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

LA PRIMA VIOLENZA SUBITA A 18 ANNI

Veronica De Laurentiis, figlia del produttore Dino e dell’attrice Silvana Mangano, in passato ha raccontato a lungo cosa significa per lei la parola violenza, avendola subita sulla sua stessa pelle. Era in una intervista al settimanale Gente, quando la donna raccontava, senza mezzi termini: "Ho conosciuto l'inferno". In quell'occasione raccontò le "violenze devastanti" che per 15 anni fu costretta a vivere a causa del marito. "Violenze di ogni tipo", le aveva descritte, lasciando poco spazio all'immaginazione. Oggi, che del tema violenze e molestie ormai ne sono saturi i tanti programmi tv, Veronica De Laurentiis sarà ospite della trasmissione La vita in diretta nel corso di un'intervista nella quale ripercorrerà gli anni da vero incubo. Proprio in ricordo della madre, la donna ha realizzato qualche anno fa un'associazione che si pone l'intento di aiutare le donne vittime di violenza. Quella voglia di rivalsa e di dimostrare al padre Dino di sbagliarsi nel giudizio sull'uomo, molto più grande di lei, portarono Veronica a compiere diversi errori. In quell'intervista, riportata da Gossip.it, la De Laurentiis raccontava: "Tutto è cominciato quando a 18 anni accettati di uscire con un uomo di 45, che mi violentò la sera del primo incontro". Proprio per non dare ragione al padre, che di ragione ne aveva da vendere, decise di non raccontare mai a nessuno cosa le era capitato.

GLI ABUSI SUBITI DALLA FIGLIA E L’ARRESTO DEL MARITO

"Mi sono chiusa in me stessa, non sono uscita di casa per parecchi mesi e mangiavo pochissimo. Per questo oggi consiglio a chi subisce violenze di denunciarle senza esitare, per non rovinarsi la vita", aveva detto Veronica in quell'intervista choc la quale però conteneva un messaggio molto importante, oggi spesso ribadito in varie occasioni: denunciare, subito e sempre. Subito dopo quell'esperienza la De Laurentiis sposò un uomo che usò violenze contro di lei per lunghi 15 anni. Un marito violento ma che abusò anche di sua figlia Lucia e che per questo fu condannato a 14 anni di carcere dalla giustizia americana. Grazie all'aiuto di un centro, lo Stuart House di Santa Monica, Veronica riuscì a risollevarsi da quell'abisso in cui era sprofondata e ritornare così a vivere. Oggi, a La vita in diretta è pronta a ribadire il suo messaggio a tutte quelle donne che, come lei, subiscono o hanno subito nella propria vita inaudite violenze di ogni genere.

