X FACTOR 2017/ Eliminato e pagelle quarto live show

X Factor 2017, top e flop della quarta puntata live, che ha visto l'eliminazione di Camille Cabaltera. Ora Levante è rimasta con una sola concorrente in gara

17 novembre 2017 Bruno Zampetti

X FACTOR 2017, TOP E FLOP QUARTA PUNTATA LIVE

Camille Cabaltera è stata eliminata da X Factor 2017. Una delle favorite per la vittoria finale non potrà nemmeno presentare il suo inedito la prossima settimana. Strategia, quella di Manuel e Mara, che hanno deciso di risparmiare Gabriele Esposito, sicuramente meno favorito della ragazza? Il dubbio resta e intanto Mara Maionchi è l’unica rimasta con tutti i suoi talenti in corsa, mentre Levante può fare affidamento solo su Rita Bellanza, salvata da Gianni Morandi. Vediamo ora i top e i flop della quarta puntata dei live show. Tra i primi va senz’altro Camille Cabaltera, molto a suo agio con il pezzo assegnatale, ben più che nelle precedenti esibizioni. Non le basta a evitare il rischio eliminazione e l’uscita definitiva dalla gara. Al top anche i Maneskin: con un pezzo diverso da quelli finora portati sul palco non sfigurano affatto. Prova superata a pieni voti, soprattutto per Damiano, che riesce a esaltare la sua potenza vocale. Naturalmente non si può non fare il nome di Mara Maionchi: un concorrente in corsa in ognuna delle tre manche e nessuno a rischio eliminazione. Bravi loro, ma anche la loro giudice.

Tra i flop troviamo Lorenzo Licitra: è stato bravo, ma “Nothing Else Matters” dei Metallica è un’altra cosa. Certo, i Postmodern Jukebox l’hanno riarrangiata, ma né la loro cantante, né James Hetfield hanno mai interpretato questo brano sorridendo. Rita Bellanza non è sembrata molto intonata in alcuni passaggi. Forse De Gregori è stata una prova un po’ difficile per lei. È riuscita però a convincere Gianni Morandi a salvarla. Scontato fare il nome di Levante tra i flop, visto che entrambe le sue concorrenti sono state a rischio eliminazione.

