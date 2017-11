ACCERCHIATO/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi, 18 novembre 2017)

Accerchiato, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 18 novembre 2017. Nel cast: Jean-Claude Van Damme e Rosanna Arquette, alla regia Robert Harmon. La trama del film nel dettaglio.

18 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Rai 4

NEL CAST JEAN-CLAUDE VAN DAMME

Il film Accerchiato va in onda su Rai 4 oggi, sabato 18 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola d'azione (titolo in lingua originale Nowhere to Run) che è stata diretta da Robert Harmon nel 1993 e interpretata da Jean-Claude Van Damme e Rosanna Arquette. Quest'ultima è una famosa attrice americana che ha preso parte a una lunga serie di pellicole cinematografiche collaborando con alcuni dei più grandi attori e registi di Hollywood. Tra i suoi film più importanti ricordiamo Hell's Kitchen - Le strade dell'inferno, Una tragica scelta, Chi pesca trova e Draft Day. La sceneggiatura originale del film è stata redatta da Joe Eszterhas in collaborazione con Richard Marquand. I due avevano già collaborato assieme in precedenza. Ma ecco nel detatglio la trama del film.

ACCERCHIATO, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Sam Gillen è detenuto presso un carcere di massima sicurezza statunitense. Nel corso di un'operazione di trasferimento, l'uomo riesce a tornare in libertà grazie all'aiuto di Billy. Quest'ultimo, viene però eliminato da un colpo di proiettile esploso da una delle guardie carcerarie. Sam riesce però a scappare ed a trovare rifugio presso l'abitazione di Clydie, una giovane donna che da poco ha perso suo marito e che vive assieme ai suoi figli. La convivenza tra Sam e la famiglia di Clydie è tutt'altro che burrascosa. La donna ed i suoi figli iniziano ad affezionarsi al latitante, mentre Clydie se ne innamora. Nel frattempo la donna è continuamente aggredita dal ricco proprietario terriero, Franlik Hale, che intente acquistare il terreno adiacente alla sua abitazione. Sam riesce a difenderla con prontezza ma poco dopo, Hale arriva ad assoldare Dunston un pericoloso criminale locale che possa convincere Clydie a cedere alle sue richieste con atti intimidatori veri e propri. Mentre Sam fa di tutto per proteggere la famiglia di Clydie, le autorità locali scoprono la sua vera identità, costringendolo a scappare via. Poco dopo però ci ripensa e torna indietro per eliminare il boss Dunston ed incastrare Hale.

