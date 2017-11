ANNA VALLE/ "I personaggi che più ho amato? Soraya e Chiara...(Prodigi – La musica è vita)

Anna Valle presenta su Rai 1 al fianco di Flavio Insinna la seconda edizione di Prodigi – La musica è vita, che vedrà in gara tanti giovani talenti della danza, musica e canto lirico.

18 novembre 2017 Francesca Pasquale

Anna Valle

“COMMESSE MI HA PORTATO FORTUNA”

Nella prima serata di Rai 1 l’attrice ed ex Miss Italia Anna Valle presenta al fianco di Flavio Insinna la seconda edizione del talent Prodigi – La musica è vita. Un programma realizzato in collaborazione con Unicef e Endemol Shine Italy nel corso del quale si sfideranno giovanissimi talenti nella danza, nella musica classica e nel canto lirico con età compresa tra i 7 ed in 16 anni. A proposito di Anna Valle, icona di bellezza, in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato del suo talento e di come abbia scoperto di essere una brava attrice: “Dopo Miss Italia non è stato facile, devo ammetterlo. Ma la fiction 'Commesse' mi ha portato fortuna. Mi ricordo ancora le parole del regista Giorgio Capitani che mi disse: 'Anna, tu sei un cavallo di razza'. Fui molto felice di ricevere questo complimento. Era la conferma che stavo cercando”.

ANNA VALLE E IL SUO SEGRETO DI BELLEZZA

Nella stessa intervista, Anna Valle ha ripercorso la propria carriera parlando anche dei personaggi interpretati più amati manifestando una predilezione per Soraya e Chiara della fiction Sorelle. Inoltre, ha voluto svelare anche i suoi segreti per apparire sempre bella ed in perfetta forma fisica: “Il personaggio che più ho amato? Soraya è stato un personaggio che mi è piaciuto molto per la sua intensità. E poi c’è Chiara della fiction Sorelle, una donna che adoro per la sua positività, il suo modo unico di saper guardare avanti nonostante la sua vita piena di incertezze. Come mi prendo cura della mia bellezza? La mia beauty routine è molto basica: sono attenta alla fase della detersione e nella scelta dei trattamenti idratanti che utilizzo per nutrire e proteggere la mia pelle. Una crema con spf e un siero non mancano mai nel mio beauty case. Piuttosto una spazzolata in meno ai capelli ma alla crema non rinuncio. Se parliamo di make up invece adoro il kajal nero”.

