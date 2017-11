ANNALISA/ Sarà di nuovo tutor di Amici 17

Annalisa Scarrone di nuovo al fianco di Maria De Filippi: la cantante savonese sarà di nuovo tutor nel talent show Amici. Presto il nuovo album

18 novembre 2017 Fabio Belli

Annalisa Scarrone

Il grande ritorno di Annalisa Scarrone ad Amici nelle vesti di tutor è divenuto realtà, come testimoniato dal video di presentazione disponibile qui. Annalisa è sicuramente uno dei volti di fiducia del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Non per niente è proprio questa la ribalta da cui la cantante savonese ha preso il via per una carriera che l'ha resa uno dei volti più prestigiosi ed apprezzati della musica italiana. Il video lancia il ritorno di Annalisa come quello di un vero fiore all'occhiello per la trasmissione: 'Una delle migliori interpreti e cantautrici italiane, 5 dischi d'oro e 5 dischi di platino. Oltre 150 milioni di views su YouTube, tutor di Amici: Annalisa'. Viene poi citato quello che è stato il giudizio della cantante sullo show: 'Amici ti mette in discussione, ti mette in condizione di guardarti allo specchio e trovare una persona completamente nuova'. Annalisa d'altronde non ha mai rinnegato le sue origini, collaborando negli ultimi anni su vari livelli con Amici, rivelandosi uno dei volti più amati del programma.

IL NUOVO SINGOLO, "DIREZIONE LA VITA"

L'esperienza ad Amici, con quelle che poi all'inizio dell'anno nuovo saranno anche le presenze al serale del programma, sarà il preludio ad un 2018 molto intenso per Annalisa, che si appresta ad uscire sul mercato discografico con quello che sarà il suo nuovo album in studio, a due anni da 'Se avessi un cuore', sua ultima raccolta di inediti. E' già uscito ed è presente nell'airplay radiofonico il suo nuovo singolo, 'Direzione la vita', che mantiene comunque la Scarrone tra le artiste italiane più ascoltate di un 2017 che l'ha vista dominare l'estate col singolo 'Tutto per una ragione', scritto e cantato per Benji & Fede e realizzato assieme ai due. Non è stato ancora reso noto il titolo del nuovo album, ma sicuramente durante le apparizioni di Annalisa ad Amici se ne saprà di più, così come ci sarà sicuramente la possibilità di ascoltare dal vivo 'Direzione La Vita'. Un pezzo che ha riscosso immediatamente un enorme successo, se si pensa che ha esordito immediatamente al primo posto nelle chart di Spotify e iTunes e che è diventato, dopo la prima settimana, il singolo più trasmesso nelle radio italiane.

IL GRANDE SUCCESSO CON BENJI & FEDE

Come detto, la carriera musicale di Annalisa Scarrone a livello nazionale è iniziata proprio da Amici, dall'edizione 2010 in cui raggiunse la seconda posizione e si ritrovò lanciata da quello che fu il suo primo vero singolo di successo, 'Diamante lei e luce lui'. Una carriera che ha poi preso il volo con i successivi sei album di inediti ed i riconoscimenti sopra citati, per vendite Annalisa resta una delle migliori cantanti lanciate dai reality, considerandoli tutti. Il nuovo album si avvarrà ora della produzione di quello che al momento è il produttore di punta del pop italiano, Michele Canova, che dopo aver messo a punto il nuovo lavoro di Francesca Michielin (un'altra 'figlia dei reality' che si vide lanciata dal trionfo a X Factor) affronterà una nuova sfida importante proprio con Annalisa. E c'è curiosità per le varie collaborazioni che Annalisa potrà affrontare, considerando che la stessa cantante ha partecipato ai dischi di alcuni illustri colleghi, a partire da quello di Benji & Fede che come detto ha rappresentato il grande successo dell'estate.

