Alessandra Celentano/ Chi è l’insegnante di danza, ancora polemica con le taglie 46? (Amici 17)

Alessandra Celentano, l'insegnante di danza classica più temuta dagli aspiranti ballerini, torna nella scuola di Amici 17: tra gli allievi, chi finirà nel suo mirino?

18 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Alessadra Celentano

Alessandra Celentano è stata confermata come insegnante di danza classica della scuola di Amici 17 che riaprirà i battenti ufficialmente oggi, sabato 17 novembre, dopo due settimane di Amici Casting. Alessandra Celentano resta una delle insegnante più temute della scuola di Maria De Filippi non solo per la sua severità ma anche della sua concezione della danza. Lo scorso anno, Alessandra Celentano diede del filo da torcere a Vittoria Markov, rea di non essere una taglia 42. «Una taglia 42 già va bene per la danza, l’importante è che non sia 46, 48 o 50. Dipende da quello che fa ma, soprattutto, dal tipo di fisicità. Ci può essere una ragazza armoniosa che comunque ha le proporzioni e le doti giuste e una invece la cui l'armonia non si sposa con la danza. Non si tratta di essere buoni o no. Sto dicendo quello che penso. Il mio non è mai un giudizio sulla persona, ma sulle caratteristiche, anche estetiche, che il ballo richiede ed esige», ha confessato al settimanale Oggi. Tra le ballerine della nuova classe di Amici 17, dunque, ci saranno solo ragazze che rispecchiano i canoni della Celentano?

CHI E’ ALESSANDRA CELENTANO

Alessandra Celentano è nata a Milano e ha studiato danza classica sin da bambina con insegnanti di fama internazionale. Diventa una ballerina professionista studiando poi presso il Teatro all'Opera di stato di Budapest. Lungo la sua straordinaria carriera, Alessandra Celentano è stata prima ballerina all'Aterballetto e Maitre de ballet del Teatro dell'Opera di Roma (diretto da A. Amodio), al Teatro alla Scala, al Teatro Comunale di Firenze per il Maggio Danza e al teatro San Carlo (sotto la direzione di E. Terabust). Come ballerina ha danzato accanto ai più grandi ballerini del panorama internazionale, tra i quali Roberto Bolle, Carla Fracci, Elisabetta Terabust e Alessandra Ferri. Oltre ad essere da anni l’insegnante di danza classica della scuola di Amici, la Celentano insegna anche ai corsi di perfezionamento professionali di danza a Reggio Emilia.

LA VITA PRIVATA DI ALESSANDRA CELENTANO

Alessandra Celentano si è sposata nel 2007 con Angelo da cui ha poi divorziato. Attualmente, non si hanno notizie sulla sua vita privata. Della fine del suo matrimonio, Alessandra Celentano ha parlato ai microfoni di Verissimo: “Io mi sono sposata abbastanza grande, non mi aspettavo la separazione. Ma allo stesso tempo sono molto fatalista, cerco di prendere il lato positivo delle cose che vanno come devono andare”. Alessandra, dunque, è ancora single? Sulla possibilità di trovare di nuovo l’amore, ai microfoni di Silvia Toffanin, Alessandra Celentano diceva: “Io ho la fortuna di riuscire a stare bene da sola. Se succederà qualcosa di bello, bene, se no pazienza”.

© Riproduzione Riservata.