Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri/ Amore a gonfie vele: dalla fuga romantica a Venezia ai progetti futurì

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. La coppia è stata avvistata a Venezia nel mezzo di una fuga romantica e poi...

18 novembre 2017 Anna Montesano

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

La storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri avanza a gonfie vele. Il settimanale Chi ha beccato la coppia a Venezia, durante un romantico fine settimana organizzata durante la pausa del campionato. Prima di arrivare in Venezia, l’attrice e l’allenatore hanno fatto tappa a Livorno, città natale di lui. Poche settimane fa, inoltre Ambra ha sfoggiato sui social un gioiello che sembra di un anello di fidanzamento. Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Spy, sarebbe stato proprio l’allenatore della Juventus a regalarle il gioiello prospettando le nozze. La Angiolini, ospite del programma "Chi ha incastrato Peter Pan", incalzata dalle domande dei bambini ha ammesso di essere fidanzata non facendo però mai il nome di Massimiliano Allegri ma continuando a scherzare con i piccoli protagonisti del programma.

GRANDI PROGETTI PER AMBRA ANGIOLINI

Intanto Ambra Angiolini, quarant'anni, condurrà Sarà Sanremo, evento di Rai 1 che svelerà al pubblico i cantanti in gara alla kermesse. La compagna di Massimiliano Allegri sarebbe stimatissima dai nuovi vertici Rai e si dice che presto avrà un nuovo programma. Impegno anche in teatro per la Angioini che sarà il 9 e 10 dicembre con Matteo Cremon al Casinò di Sanremo. Dopo il successo di Vittorio Sgarbi, applauditissimo nel suo 'Michelangelo' la stagione teatrale del Casinò propone 'La Guerra dei Roses' di Warren Adler per la regia di Filippo Dini nell’intensa e divertente interpretazione di Ambra Angiolini e Matteo Cremon. Periodo davvero ricco di impegni e di soddisfazione quindi per lei.

