Amici 17 / Anticipazioni e diretta 18 novembre: Riccardo Marcuzzo ospite, Paola Turci assente (Pomeridiano)

Amici 17 pomeridiano, anticipazioni, diretta e ospiti di oggi, sabato 18 novembre: Maria De Filippi torna in onda con la formazione della classe; Riccardo Marcuzzo primo ospite.

18 novembre 2017 Valentina Gambino

Amici 17

Debutta questo pomeriggio, la 17esima edizione di Amici. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi torna in pista sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, dalle 14.10 circa. Dopo i casting su Real Time, l’appuntamento con la conduttrice sarà invece per ogni sabato pomeriggio in onda su Canale 5. Eccovi a seguire, tutte le informazioni e le novità dell’edizione che debutterà verso il serale nel 2018. La conduttrice sarà alle prese con la formazione della classe che vedrà entrare in gioco cantanti e ballerini. Questa volta, gli allievi in gara verranno supportati da tre “Preparatori” oltre che da produttori nazionali e internazionali e da grandi autori musicali. Chi saranno i tutor di questa edizione? Tre figure giovani ma anche molto amate della musica a cominciare da Annalisa Scarrone. Seconda classificata durante Amici 10, la cantante ha dichiarato parlando del talent: “Amici ti mette in discussione, ti mette in condizione di guardarti allo specchio e trovare una persona completamente nuova”. Poi ci sarà anche Giovanni Caccamo, vincitore della 65esima edizione del Festival di Sanremo e in ultimo, Michele Bravi, youtuber e cantante.

Amici 17 pomerdiano, anticipazioni: Riki ospite, Paola Turci non ci sarà

Per quanto riguarda tutte le novità di Amici 17, oltre al volto dei tre preparatori, troveremo anche una collaborazione con una serie di produttori musicali importanti del calibro di Merk & Kremont e Daddy’s Groove. Spazio poi per grandi firme della musica in vesti di autori: Roberto Casalino, Amara, Daniele Magro, Federica Abbate, Davide Simonetta, Giulia Anania, Gianni Pollex, Cheope e Giuseppe Anastasi. Hanno scritto, tra gli altri, per: Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Fedez e J-Ax, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso, Emma, Arisa e Marracash. Riki (Riccardo Marcuzzo), sarà il primo ospite della puntata di oggi. L’anteprima è arrivata da Blogo che confessa che il ragazzo interpreterà il singolo “Se parlassero di noi”, contenuto nell’album “Mania”. Paola Turci invece ha smentito la sua partecipazione come professoressa di canto: “In effetti, Maria e io ci siamo incontrate, ma non se n’è fatto nulla. Credo che il talent non sia un mostro, semplicemente i format si avvicendano seguendo le ere della pop music e delle forme di comunicazione. È fisiologico. Credo possano essere anche buone occasioni per qualche giovane. Ciò detto, non li seguo, non ne avrei tempo”, ha dichiarato intervistata da La Stampa.

