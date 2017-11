Azzedine Alaia/ Morto stilista tunisino, lo “scultore della moda” amico di Naomi Campbell

18 novembre 2017 Silvana Palazzo

Azzedine Alaia, morto lo stilista tunisino

Lo “scultore della moda” se ne è andato: è morto Azzedine Alaia, lo stilista tunisino che ha dato un senso tridimensionale ai suoi abiti che si trasformavano così in sculture. Proprio per questo gli fu dedicata la personale all'interno della Galleria Borghese di Roma con gli abiti che troneggiavano tra sculture antiche e moderne. Abiti come opere d'arte, così il New York Times scrisse: «La cosa che colpisce è il modo in cui gli abiti ti si avvicinano silenziosamente, trattati nell’insieme non come oggetti estranei ma come elementi che meritano di essere inclusi nell’ambiente». Il mondo della moda, dunque, oggi dice addio allo stilista nato nel 1940. Fu la sorella gemella ad avvicinarlo al fashion design: con lei leggeva da giovane Vogue e così si innamorò delle creazioni di Dior e Balenciaga. La sua mentore Madame Pineau invece sostenne i suoi studi all'Accademia di belle arti di Tunisi all'insaputa del padre. Gli studi sulla scultura hanno “contaminato” il suo modo di esprimere la moda.

AZZEDINE ALAIA, MORTO LO “SCULTORE DELLA MODA”

Azzedine Alaia è stato senza dubbio uno degli stilisti più amati dalle star, ci sono immagini con Kim Kardashian, e dalle top model, come Naomi Campbell che recentemente era tornata a sfilare per la sua ultima collezione Haute couture e con lui aveva sfilato 16enne in un abito ispirato alle mummie dell'antico Egitto. Lo amava Franca Sozzani, suo l'abito di Grace Jones in Agente 007 - Bersaglio mobile e quali di Tina Turner in tante occasioni. Tra le sue muse Greta Garbo, la poetessa Louise de Villemorin e Cécile de Rothschild. Azzedine Alaia cominciò la sua carriera come assistente negli atelier di Guy Laroche e Christian Dior. La sua prima linea pret-a-porter risale al 1979, ma venne mostrata ufficialmente nel 1981 nel suo appartamento di Rue de Bellechasse che resterà sede delle sue presentazioni. Il successo internazionale arriva un anno dopo grazie a una sfilata a New York. Nel 1984 venne premiato come miglior stilista dell'anno.

