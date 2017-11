BABE, MAIALINO CORAGGIOSO/ Su Italia 1 il film diretto da Chris Noonan (oggi, 18 novembre 2017)

Babe, maialino coraggioso, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 18 novembre 2017. Nel cast: James Cromwell e Magda Szubanski, alla regia Chris Noonan. Il dettaglio della trama.

18 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

ALLA REGIA CHRIS NOONAN

Babe, maialino coraggioso va in onda su Italia 1 oggi, sabato 18 novembre 2017, alle ore 19.20. Una pellicola che è stata diretta da Chris Noonan (regista e sceneggiatore australiano) nel 1995. Il film Babe, maialino coraggioso ha ottenuto un successo di pubblico e critica strepitoso, tanto da meritarsi un premio Oscar per i migliori effetti speciali. L'intera trama del film è stata ispirata da Babe, il romanzo scritto da Dick Smith. Oltre al Premio Oscar vinto nel 1996, la pellicola si è aggiudicata una lunga serie di altri riconoscimenti e nomination di grande prestigio, come un Golden Blobe per il miglior film commedia, un Saturn Award ed un Broadcast Film Critics Association Award. Nella versione originale del film le voci dei protagonisti appartengono a James Cromwell, Magda Szubanski e Zoe Burton. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

BABE,MAIALINO CORAGGIOSO, LA TRAMA DEL FILM

Il piccolo Babe è un maialino che vive in un tranquillo allevamento di campagna. Improvvisamente i suoi padroni decidono di venderlo in occasione di un concorso a premi in un parco divertimenti. Arthur è il primo ad indovinare l'esatto peso dell'animale e così lo porta a casa, dove sua moglie inizia a prepararlo (ingrassandolo) per il ricco pranzo natalizio. Nel corso della sua permanenza presso la fattoria di Arthur e sua moglie, il piccolo Babe fa pian piano amicizia con il resto degli animali di proprietà dei coniugi Hoggett. Tutti gli animali, compreso Babe, sono in grado di parlare e comunicare tra loro con voci umane. Il maialino entra a far parte della famiglia di Fly, un border collie, che lo accudisce come fosse un cucciolo della sua razza. Babe riesce a farsi voler bene dal resto degli animali tanto da riuscire a guidare il gregge di pecore al pascolo. Col tempo anche Arthur si affeziona al maialino, tanto da convincere l'uomo a risparmiarlo salvandogli la vita. Il contadino, notando le abilità di Babe, decide di far partecipare il maialino ad una gara per cani da pastore. Contro ogni aspettativa, il piccolo riesce ad aggiudicarsi il premio finale. Accanto alla simpatica storia che vede protagonisti animali parlanti, Babe, maialino coraggioso deve gran parte del suo successo alle reali tematiche affrontate, ovvero l'emarginazione e la forza di imporsi e credere nei propri ideali.

