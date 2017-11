BEAUTIFUL / Sally rischia di essere denunciata da Thomas e dalla sua famiglia (Anticipazioni 18 novembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 18 novembre: Sally rischia la denuncia da parte dei Forrester dopo che la notizia del furto dei bozzetti viene loro rivelata.

18 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Beautiful torna anche oggi su Canale 5 a partire dalle ore 13:40, facendo da traino alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. L'episodio sarà completamente dedicato alle conseguenze della scoperta del boicottaggio ai danni della Forrester Creations: Thomas faticherà a credere di essere stato preso in giro fino a questo punto da una donna, della quale si fidava e di cui era pazzamente innamorato. Ma le spiegazioni della rossa non avranno nessun esito né con lui né con i suoi arrabbiatissimi familiari: mentre Thomas ammetterà le propri colpe, confessando di non essere riuscito ad interpretare le vere intenzioni della sua ex, Ridge e Rick cercheranno di correre ai ripari trovando in gran fretta una soluzione a quanto accaduto. L'idea sarà quella di denunciare Sally per il furto dei bozzetti! La rossa rischierà quindi di finire in carcere anche se non sarà questo il problema che maggiormente la preoccuperà: la bella Spectra, infatti, non potrà capacitarsi di avere ottenuto in modo tanto disonesto il successo della sua azienda e soprattutto di avere perso il suo Thomas.

Beautiful: Coco riesce a provare la sua innocenza?

Nella puntata di Beautiful di oggi, Sally avrà il suo bel da fare a spiegare a Thomas e ai Forrester i motivi che l'hanno spinta a compiere un simile gesto. Ma non sarà l'unica a trovarsi in una simile situazione: Coco, infatti, verrà additata da Ridge, Rick e i loro familiari come colpevole di quanto accaduto. A loro avviso è stata lei a sottrarre i bozzetti, portandoli alla sorella e permettendole così di copiarli. Per la giovane stagista sarà molto difficile dimostrare la sua totale estraneità ai fatti e a poco servirà il sostegno di R.J. Quest'ultimo, a sorpresa, continuerà a supportare la sua nuova amica, credendo alla sua buona fede, nonostante il parere contrario dei genitori Ridge e Brooke. Ma dopo quanto accaduto, Coco potrebbe avere i giorni contati alla Forrester Creations: sarà lei la prima a pagare le conseguenze del passo falso di Sally?

