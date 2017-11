BELEN RODRIGUEZ / Francesco Monte conferma l'appoggio della showgirl: "Mi è stata molto vicina"

Belen Rodriguez ha continuato a sostenere Francesco Monte, anche dopo la rottura avvenuta con Cecilia al Grande Fratello Vip 2. Lo stesso ha fatto il clan Rodriguez al completo.

18 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha spesso sostenuto la sorella Cecilia, difendendola dalle accuse mosse dai telespettatori del Grande Fratello Vip 2. Di recente ha infatti pubblicato su Instagram un lungo post nel quale ha criticato tutti coloro che sono giunti ad un giudizio troppo affrettato riguardo il video dell'armadio, mostrando anche le prove delle sue affermazioni. Ma se da un lato la showgirl argentina ha difeso a spada tratta Cecilia, dall'altro ha continuato a sostenere Francesco Monte, dandogli tutto l'appoggio di cui lui aveva bisogno. A confermarlo è proprio l'ex tronista in una recente intervista rilasciata nel settimanale Oggi, nella quale si è espresso favorevolmente nei confronti della cognata e di tutta la sua famiglia che non ha mai smesso di stargli vicino.

Belen Rodriguez: il sostegno a Francesco Monte anche dopo la rottura

Belen Rodriguez non intende chiuedere i ponti con Francesco Monte, dopo la fine della relazione con Cecilia. Al contrario, lei ha deciso di sostenerlo e tirarlo su di morale in queste difficili settimane. Le parole dell'ex tronista, infatti, sono estremamente chiare: "Purtroppo io e Belen abbiamo dovuto vivere insieme questa situazione. Mi è stata molto vicina. E ci tengo a dire che conservo un buon rapporto con tutta la famiglia di Cecilia". Dunque i Rodriguez, non gli avrebbero voltato le spalle, a differenza di quanto accaduto in passato con Stefano De Martino al termine della sua turbolenta relazione con Belen. D'altro canto, il primo ad evidenziare questa decisione era stato lo stesso Jeremias, che si era diretto subito dal cognato dopo l'eliminazione avvenuta lo scorso lunedì. Ci sarà quindi da capire cosa accadrà quando si spegneranno definitivamente le luci del reality show di Canale 5: Belen Rodriguez continuerà nel suo intento di restare vicina ai due protagonisti di questa vicenda. L'amicizia con Francesco Monte potrà continuare?

