Carmen Ferreri/ Chi è la cantante che ha commosso Stefano De Martino (Amici 17)

Carmen Ferreri, chi è la cantante, prima candidata al banco della scuola di Amici 17 che ha fatto emozionare Stefano De Martino con l'inedito La complicità.

18 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Carmen Ferreri

L’attesa è finita. Alle 14.10, su canale 5, tutti i candidati al banco di Amici 17 scopriranno il loro destino. Tra i cantanti che hanno superato le durissime selezioni e che oggi si presenteranno in studio, davanti a Maria De Filippi, c’è anche Carmen Ferreri, considerata una delle favorite ad occupare uno dei posti disponibili per i cantante. Carmen Ferreri ha stupito non solo gli addetti ai lavori che l’hanno selezionata permettendole di arrivare fino ad Amici Casting ma anche il pubblico che ha seguito le puntate del talent show, in onda su Real Time. Voce potente, grande precisione e una forte personalità, rendono Carmen Ferreri una candidata ideale al banco. Oltre ad essere una cantante, Carmen Ferreri è anche un’autrice. Con il suo inedito ha superato il penultimo scoglio. Riuscirà a superare anche l’ultimo?

CHI E’ CARMEN FERRERI

Carmen Ferreri ha 18 anni, è siciliana e sin da bambina ha sempre avuto la musica nel sangue. Studia canto moderno e pianoforte presso l’Accademia Setticlavio di Maurizio Lipari a Trapani. Con Lucrezia Benigno, collega e amica, ha formato il duo Le Kalica partecipando nel 2015 ad Area Sanremo vincendo e arrivando tra gli otto finalisti con il pezzo Sogna di Giuseppe Anastasi. Come cantante solista ha partecipato nuovamente ad Area Sanremo edizione 2016. Ad aprile 2017 ha pubblicato il nuovo singolo “Terra”. Carmen Ferreri sogna da sempre di poter trasformare la passione per la musica in un vero lavoro. La scuola di Amici è l’occasione che stava aspettando. Riuscirà a conquistare uno dei banchi a disposizione?

L’EMOZIONE DI STEFANO DE MARTINO

Carmen Ferreri è stata la prima candidata al bando di Amici 17. La giovane ha emozionato Stefano De Martino con la sua storia. Prima di presentare il suo inedito “La complicità”, Carmen Ferreri ha spiegato di averlo scritto pensando a suo padre da cui è costretta a stare lontano a causa del suo lavoro. Il padre di Carmen, infatti, lavora sulle navi portandolo a stare lontano dalla sua famiglia. Carmen ha spiegato di sentire molto la sua mancanza sia nei momenti belli che in quelli brutti. Dopo aver raccontato la parte più intima della sua vita, Carmen ha emozionato con la sua voce al punto che Stefano De Martino, presente in studio per l’audizione, non è riuscito a trattenere le lacrime.

© Riproduzione Riservata.