Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e il video dell'armadio / Veronica sbotta in difesa della figlia (GFVip 2)

Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e il video dell'armadio del Grande Fratello Vip 2: anche Veronica Cozzani scende in campo a difesa della figlia, come già accaduto per Belen.

18 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez e i fratelli Cecilia e Jeremias

La seconda edizione del Grande Fratello Vip resterà negli annali per quello che è ormai stato battezzato il 'video dell'armadio'. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno trascorso alcuni momenti chiusi nell'armadio di Giulia De Lellis (che provava a dormire a pochi passi di distanza) ma ancora non è chiaro ciò che è realmente accaduto tra loro. In un primo momento sembrava certo che la coppia si fosse abbandonata ad un vero e proprio rapporto intimo, ma quanto visto nella diretta dello scorso lunedì ha dimostrato ben altro. Nonostante le immagini fossero chiare, il pubblico da casa si è detto certo che la produzione le avesse modificate ad hoc per evitare polemiche e soprattutto il ricorso a delle denunce per atti osceni. Ma di diverso avviso sono state Belen Rodriguez e la madre Veronica Cozzani. Nei giorni scorsi, quest'ultima ha pubblicato su Instagram Stories le prove secondo le quali il primo video sarebbe stato modificato da qualche utente del web e anche Veronica ha seguito questa direzione.

Veronica Cozzani scende in campo della figlia Cecilia Rodriguez

Cos'è davero accaduto tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nell'armadio? Molti dei telespettatori del Grande Fratello Vip 2 continuano a dirsi certi che la produzione abbia creato un filmato falso per mettere a tacere le critiche, ma di diverso avviso è Veronica Cozzani che ancora una volta è scesa in difesa della figlia. Anche per lei, come per la primogenita Belen, sarebbe il primo video (quello circolato nelle ore successive al fatto) ad essere un fake: "Il GF non prende per il c***!! È la cattiveria della gente che prende per il c***!! E tanti che ci credono!". Sono queste le sue prime parole che lasciano poco spazio all'immaginazione e che sicuramente non sono destinate a restare prive di conseguenze. I fan sperano, infatti, che la questione venga nuovamente presa in considerazione durante la prossima puntata del reality show, magari con il video integrale che mostri l'intera vicenda (e non con un semplice ritaglio finale). La questione verrà definitivamente risolta?

