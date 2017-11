Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Arriva la confessione dell'argentina: "Mi sono innamorata" (GF VIP 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la showgirl argentina confessa: "Mi sono innamorata di lui". Intanto nella casa del Grande Fratello Vip nasce qualche gelosia..

18 novembre 2017 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La storia tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nella Casa del Grande Fratello Vip non è più soltanto un flit o un'attrazione tra due ragazzi giovani e belli. I sentimenti si fanno forti, profondi, tant'è che ormai si parla di amore. L'ammissione arriva dalla bella Cecilia: dopo il trambusto causato prima dalla sua decisione di lasciare Francesco Monte, poi dalle critiche ricevute per l'aver subito iniziato una relazione con Ignazio, la Rodriguez ha deciso di vivere con serenità questi giorni nella Casa e godersi fino alla fine questi sentimenti. Da qui la rivelazione: "Sono innamorata di Ignazio". Il tutto è capitato ieri mattina in confessionale, quando Ignazio ha fatto notare il malumore di Cecilia, da lei negato: "Non è vero, non mi sono svegliata di malumore. Io mi sveglio tutti i giorni bene, basta che lo guardo e sono contenta" ha risposto. Poi ha continuato, svelando i suoi sentimenti: "A volte mi dimentico di essere in nomination. Che sono innamorata, no, non lo dimentico".

IGNAZIO E IVANA: SI SCATENA LA GELOSIA DI CECILIA

Intanto è proprio Cecilia Rodriguez a palesare le prime gelosie verso Ignazio Moser. Proprio negli ultimissi giorni, l'argentina non ha particolarmente apprezzato la vicinanza del suo fidanzato a Ivana Mrazova. Nulla di particolare, da intendersi, solo piccole attenzioni amichevoli che non sono però state gradite dalla Rodriguez ma con le quali il ciclista ha tentato di stuzzicare l'argentina, facendo scaturire le sue reazioni. Divertito del fastidio di Cecilia infatti Ignazio ha chiesto alla modella ceca addirittura un massaggio, tutto sotto lo sguardo della fidanzata che ci ha messo poco a palesare il suo dissenso non verso Ivana ma soltanto verso un ancora divertito Ignazio. Tutto però si è alla fine concluso per il meglio e il sereno è tornato tra la coppia.

