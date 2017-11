Christopher Lambert/ L’attore in Italia con il nuovo film “La voce del lupo” (Verissimo)

Christopher Lambert a Verissimo: in Italia per girare il suo ultimo lavoro sarà anche ospite di Silvia Toffanin, con la conduttrice parlerà anche di amore? Ecco le ultime.

18 novembre 2017 Valentina Gambino

Christopher Lambert a Verissimo

Christopher Lambert sarà tra gli ospiti di Verissimo. Il programma dell'ammiraglia Mediaset andrà in onda questo pomeriggio, condotto come sempre da Silvia Toffanin. Da circa una settimana, per il famoso attore sono anche iniziate le riprese de "La voce del lupo", pellicola thriller drammatico che sarà interamente girata a Frosinone. “Da queste leggende è nata l’idea del film” dice Alessandro Riccardi che insieme a Viviana Panfili ha firmato questa nuova storia. Quale sarà il ruolo del celebre attore? Lambert interpreterà la parte di un professore di antropologia che aiuterà il protagonista a risolvere un importante mistero che ruota attorno alla sua vita. Con molta probabilità quindi, l'attore racconterà questo ultimo lavoro interamente realizzato in Italia che lo vedrà tra i protagonisti assoluti. Le riprese del nuovo film dell'attore andranno avanti per tutto il mese di novembre e si svolgeranno tra Frosinone, Ceccano e Alatri. Probabilmente, gli amici del programma approfittando della sua presenza nel nostro belpaese, hanno voluto dedicargli un approfondito spaccato televisivo che vedremo in onda a breve.

A Verissimo Christopher Lambert: in Italia, il nuovo film e l’amore

Probabilmente poi, nel corso dell'intervista di Christopher Lambert a Verissimo, ci sarà spazio anche per la lunga parentesi privata dedicata alle sue storie d'amore. Visto il suo fascino, l'attore ha fatto moltissime conquiste nel corso della sua carriera e tante note. Tra le altre, la storia con Alba Parietti ai tempi ha avuto un notevole riscontro mediatico. Recentemente intervistato da Io Donna, l'attore ha confidato di essersi interessato alle donne fin dagli 8 anni. Lambert ha all'attivo due ex mogli, una ex fidanzata molto famosa (Sophie Marceau) ed una ex fiamma bollentissima (la Parietti). Durante questa intervista, l'attore confessava di non essere innamorato da sentire molto la mancanza di una donna al suo fianco: "Sì, ma non sono il tipo di persona che ogni tre mesi dice: 'Ho incontrato una donna, sono innamorato…'. Quando incontro qualcuno non penso a innamorarmi, ma a raggiungere davvero quella persona. E quando poi mi innamoro è per davvero". L’attore statunitense, avrà modo di raccontarsi a tutto tondo per una bella intervista personale e diretta.

