Classe Amici 17, gli allievi 2017-2018 / Chi è entrato nella scuola? Primi ammessi Orion e Audjah

18 novembre 2017 Anna Montesano

Amici di Maria De Filippi

I PRIMI ALLIEVI UFFICIALI

Oggi, 18 novembre 2017, ha finalmente inizio la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel ben noto studio del sabato pomeriggio, i 40 migliori arrivati fino alla puntata si contendono un banco ma solo 24 di loro riusciranno a conquistarlo. Il primo a ricevere il si per l'ingresso nella scuola è Orion Pico, ballerino classico, seguito da un'altra ballerina classica Paola De Filippis. Eleonora Abbagnato vuole entrambi nella scuola, così come dice sì anche a Valentina Verdecchi. La classe si compone quindi di tre ballerini ma poi arriva il momento del canto con Audjah Syarifah Rachmi che prima si esibisce su "Quando nasce un amore" e "If i were a boy" e che poi riceve il sì della De Filippi. Segue un altro sì che è per il ballerino Vittorio Ardovino e per Nicolas De Souza e uno nel canto per Federico Baroni. Prende poi il centro del palco Einar Ortiz, cantante di 24 anni, reduce da X Factor, dove gli è andata male per problemi con Fedez; ad Amici però becca un bel sì en entra nella scuola.

I CANDIDATI AL BANCO DI AMICI

Ricordiamo che i candidati al banco per il ballo, selezionati da Eleonora Abbagnato sono: Vittorio Ardovino, Claudia Urbani, Antonio Trerotola, Valentina Verdecchi, Orion Pico, Nicolas De Souza, Paola De Filippis, Erik Viurna, Filippo Di Crosta, Rebecca Erroi, Costanza Gattuso, Bryan Ramirez, Claudia Manto, Jonathan Enea Costa e Lauren Chantana. Per quanto riguarda il canto invece i selezionati da Elisa, Charlie Rapino e Andrea Rigonat sono: Einar Ortiz, Yaser Ramadan, Simone Leonardi, Krizia Angulo, Lucilla Meola, Federico Baroni, Marvin, Grace Cambria, Erica Volpi, Black Soul Trio, Elliot Horne, Carmen Ferreri, Eleonora Tomei, Christian Riccetti, Luca Vismara, The Jab, Nicole Vergani, Mess, Orlando Capasso, Emanuele Aloia, Silvia Bellucci, Meezy, Audjah Syarifah Rachmi, Mose e Biondo. Rimaniamo in attesa di scoprire gli altri nomi.

