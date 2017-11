Doccia Ignazio Moser e Ivana Mrazova / Video, Cecilia Rodriguez gelosa della modella (Grande Fratello 2017)

Doccia Ignazio Moser e Ivana Mrazova, video: la modella e il ciclista vicini su richiesta del Grande Fratello Vip 2017 ma Cecilia Rodriguez non gradisce.

18 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Ignazio Moser, Ivana Mrazova e Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez sempre più gelosa di Ignazio Moser e Ivana Mrazova. Tutta colpa del Grande Fratello Vip 2017 che ha deciso di proporre un gioco ai suoi coinquilini che non è piaciuto affatto a Cecilia. Con un comunicato ufficiale, il Grande Fratello ha fatto recapitare in casa dei guantoni che sono stati indossati a turno dai concorrenti. Non potendo usare le mani, il malcapitato è stato aiutato nelle sue faccende da un’altra persona. Le coppie sono state formate dal Grande Fratello che ha deciso di mettere insieme Ignazio e Ivana. La modella ha così aiutato Ignazio prima a fare la doccia e poi a mangiare imboccandolo. I momenti vissuti insieme da Ignazio e Ivana hanno letteralmente fatto perdere la testa a Cecilia. In particolare, la Rodriguez non ha gradito il contatto fisico avvenuto tra i due sotto la doccia. “Tu stasera dormi da solo! Anzi, dormi con la “ciccia“, ha detto Cecilia facendo riferimento a Ivana. Quest’ultima ha cercato di sdrammatizzare la situazione dicendo che si tratta di un gioco divertente. La Rodriguez, però, non ha condiviso il pensiero della modella. “Ma sarà stata divertente per te! Ti vorrei vedere a te, se toccassero tutto il tuo fidanzato”. Cliccate qui per vedere il video.

CECILIA SI VENDICA CON LA COMPLICITA’ DI LUCA ONESTINI

Cecilia Rodriguez ha ripagato poi Ignazio Moser con la stessa moneta. In coppia con Luca Onestini ha regalato un massaggio all’ex tronista di Uomini e Donne sotto gli occhi di Ignazio che, a sua volta, si è lasciato massaggiare da Ivana. Il contatto fisico tra Cecilia e Luca ha così provocato la gelosia di Moser che non è stata affatto gradita da Cecilia che ha prontamente replicato così: “Hai la faccia come il … Tu puoi fare la doccia con lei e io non posso accompagnare Luca in bagno? Gli tiro giù i pantaloni, mica gli tengo il … Maleducato tu, che ti fai toccare così. Mi auguro di uscire lunedì, così resti qua rinchiuso. Vorrei vedere te, in quella scena. Io non ho fatto la doccia a Luca, io sono rispettosa, non come te”. Un gioco crudele, dunque, quello proposto dal Grande Fratello Vip.

