Donna sviene in diretta a Verissimo / Una signora si sente male e perde i sensi: Silvia Toffanin nel panico

Momenti di panico a Verissimo: nella puntata di oggi 18 novembre una signora sviene in diretta durante l'intervista di Silvia Toffanin a Jeremias Rodriguez

18 novembre 2017 Anna Montesano

Svenimento a Verissimo 2017

Momenti di panico nello studio di Verissimo. Nel corso della prima intervista di Silvia Toffanin, che ha visto al centro dello studio Jeremias Rodriguez, una siognora si è sentita male. Uno svenimento in diretta che ha creato vero e proprio panico. Mentre la conduttrice era infatti impegnata a chiedere a Jeremias del suo passato difficile, una signora ha iniziato ad urlare, facendo subito capire che qualcosa non andava. L'intervista si è immediatamente bloccata, Jeremias e Silvia si sono gitrati verso la signora svenuta ed è subito intervenuto una persona della regia presente in studio. La signora è stata prontamente soccorsa ma la regia e Silvia Toffanin hanno preferito bloccare le immagini dallo studio e mandare in onda la pubblicità.

ATTIMI DI PAURA A VERISSIMO

Una volta tornati in studio, la conduttrice di Verissimo ha subito chiarito le condizioni della signora: "Ha avuto un calo di zuccheri e si è sentita male, tutto però si è risolto per il meglio". Sembra infatti che la donna sia stata immediatamente portata fuori e abbia ricevuto le attenzioni necessarie a farla riprendere. Intanto non mancano i commenti preoccupati dei telespettatori. C'è infatti chi si chiede: "Ma se è registrato il programma perché hanno fatto vedere questo svenimento? Ma è svenuta davvero la signora? Speriamo stia bene" e chi con preoccupazione aggiunge "Che spavento! Speriamo che la signora si riprenda presto e che come ha detto Silvia Toffanin non sia davvero accaduto nulla di grave".

