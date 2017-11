Emanuel Lo / Chi è il coreografo e compagno di Giorgia: sarà il prof di danza ad Amici 17?

Emanuel Lo, chi è il coreografo e compagno della cantante Giorgia? Ci sarà nella nuova edizione di Amici come prof di danza? Brutte notizie per i fan del talent

18 novembre 2017 Anna Montesano

Emanuel Lo, Amici

Emanuel Lo è un noto coreografo che ha acquisito ancora più notorietà grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi come professore di danza. Per coloro che però sperano di rivederlo in questa nuova edizione del talent arriva però una delusione in quanto, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe non essere stato confermato quest'anno nella commissione di danza. Probabilmente sono in molti a non sapere che dal 2004 è il compagno della cantante Giorgia. Nato nel 1979, il suo vero nome è Emanuel Lo Iacono ed è un musicista, ballerino e coreografo. Ha duettato con la compagna nella canzone "Adesso lo sai" oltre a scrivere musica e parole di alcuni dei suoi brani come "Il mio giorno migliore" e "Dove sei". Una grandissima sintonia lavorativa e sentimentale che hanno portato alla nascita del loro bambino nel 2010 Samuel. Ci sono anche collaborazioni eccellenti nel suo curriculum. Si è infatti esibito con artisti internazionali del calibro di Kylie Minogue, Robbie Williams, Geri Halliwell e Ricky Martin.

CARRIERA E SUCCESSI DI EMANUEL LO

Nel 2003 Emanuel Lo ha iniziato a collaborare con Giorgia, che poi è riuscito a conquistare nonostante le perplessità di lei dovute alla differenza di età. La stessa Giorgia, di otto anni più grande, ha raccontato l'inizio della loro storia d'amore in un'intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2011: "Sei felice? È la prima domanda che mi ha fatto Emanuel. Lavoravamo insieme per un tour, lui aveva cominciato a corteggiarmi e io ero tutta sulla difensiva. Pensavo: figurati se posso fidarmi di lui. Non capivo che cosa c'entravo io con un fico così. Chissà che mazzata poi m'aspetta. Se mi metto con uno come lui: giovane, vitale. Poi la vita per fortuna a un certo punto non mi ha più permesso di pensare. Abbiamo cominciato a baciarci una sera, in macchina e, appunto, Emanuel mi ha chiesto se ero felice. Come risposi? Indignata. Felice? Certo che no. Come si fa a essere felici? L'ho detto con quel tono da donna navigata che si rivolge a un ragazzino ingenuo… E invece lui capiva tutto, molto meglio di me". Una storia che continua a gonfie vele.

