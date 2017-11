FABRIZIO MORO/ Perché non c'è ad Amici 17? Il grande successo discografico

Fabrizio Moro: l'addio del cantante alla scuola di Amici di Maria De Filippi, il grande successo musicale e il rapporto con la paternità che spesso lo mette in crisi.

18 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Fabrizio Moro

Fabrizio Moro sarà il grande assente di Amici 17. Il cantante non sarà presente tra i professori della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. Nonostante l’esperienza positiva vissuta nella scuola di Amici, per la nuova edizione, Moro ha deciso di fare un passo indietro non potendo assicurare la sua presenza fissa. “Credo proprio di no. Perché è un impegno che assorbe molte energie e quindi posso reputarmi soddisfatto così”, ha annunciato il cantautore al quotidiano il Giorno. Dopo un’esperienza importante in uno dei programmi televisivi più importanti della televisione italiana, Fabrizio Moro ha deciso di dedicarsi unicamente alla musica. Sicuramente, però, tornerà come ospite in una delle puntate di Amici 17.

L’AMORE PER LA MUSICA

La musica di Fabrizio Moro è ormai amatissima non solo da chi l’ha sempre seguito ma anche da chi ha imparato a conoscerlo durante la sua esperienza come professore nella scuola di Amici. Oltre ad essere un cantante, Fabrizio Moro è uno degli autori più apprezzati della musica italiani. Per il futuro, l’artista ha annunciato che inciderà in chiave acustica tutti i brani che, nel corso degli anni, ha scritto per gli altri. “Ho pensato di incidere le canzoni che ho dato ad altri in versione acustica: chitarra, pianoforte e quartetto d’archi. Accadrà appena farò un best of: ci sarà un lato con i miei brani e un altro lato con i pezzi affidati ad altri cantanti”, ha svelato a Radio Italia. Fabrizio Moro è reduce dal grandissimo successo del suo tour che ha fatto registrare il sold out in ogni tappa. Da venerdì 27 ottobre, poi, Fabrizio Moro spiega “La felicità” nel suo nuovo singolo, estratto dall’album “Pace”.

LA FAMIGLIA

Fabrizio Moro non è solo uno degli artisti più importanti della musica italiana ma è anche un padre. Ai microfoni di Libero, Moro ha parlato del rapporto con la paternità spiegando di non vivere bene il suo essere padre per le difficoltà di vivere il quotidiano dei suoi bambini. “Non vivo bene la paternità da artista sempre in giro. Il pensiero di non poter stare al fianco dei miei bambini mi fa soffrire. E anche per loro è così. Mio figlio si è allontanato dalla musica proprio per questo, lo vede come il motivo per cui il suo papà è sempre via”. In un’altra intervista, però, ha ammesso come la paternità gli abbia dato quell’equilibrio che prima non aveva: “la gioia di diventare padre mi ha dato equilibrio e la nascita di mia figlia mi ha fatto capire che è lei la donna che amerò di più nella mia vita. Averlo espresso in una canzone è una delle cose che mi fanno stare bene nelle mie notti infinite".

© Riproduzione Riservata.