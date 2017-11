FLAVIO INSINNA/ Il conduttore chiarisce la diatriba con il giornalista (Prodigi – La musica è vita)

Flavio Insinna presenta su Rai 1 al fianco di Anna Valle la 2^ edizione di Prodigi – La musica è vita, che vedrà in gara tanti giovani talenti della danza, musica classica e canto lirico.

18 novembre 2017 Francesca Pasquale

Flavio Insinna

“MI ASPETTAVO DOMANDE SULL’UNICEF”

L’attore e conduttore televisivo Flavio Insinna presenta al fianco di una splendida Anna Valle la seconda edizione del talent Prodigi – La musica è vita. Un format ideato e prodotto dalla Rai in collaborazione con Unicef e Endemol Shine Italy, durante il quale si esibiranno alcuni giovanissimi talenti con età compresa tra i 7 ed in 16 anni in tre categorie ben definite: danza, musica classica e canto lirico. Si tratta del primo programma che vede alla conduzione Flavio Insinna dopo le polemiche che lo hanno investito alla fine della passata stagione. Tuttavia durante la conferenza stampa di presentazione del programma, Insinna è stato protagonista di un battibecco con un giornalista. Sulla faccenda Insinna ha voluto chiarire con un video messaggio pubblicato su Facebook nel quale ha toccato vari aspetti: “Nella conferenza stampa di ieri, nella sede dell'Unicef, visto che parliamo di sensibilità, io mi sarei aspettato domande tipo 'Perché aiuti l'Unicef?', 'Perché lo appoggi addirittura gratuitamente?','Quindi la serata alla quale parteciperai per te non è lavoro?'... E allora, io alla conferenza stampa mi sarei aspettato queste domande sull'Unicef, SULL'UNICEF, e non gli ascolti, dei quali avevo già parlato”.

FLAVIO INSINNA: “MAI DETTO PEZZENTE”

Insinna ha quindi voluto chiarire che nella diatriba con il giornalista non ci sarebbero state offese e nella fattispecie non sarebbe mai stata detta la parola ‘pezzente’. Queste le parole di Flavio Insinna: “Si discute? Si discute, se per l'ennesima volta, dopo che ho raccontato, ho spiegato anche degli ascolti, perché sono fin troppo generoso e questo e uno dei miei errori, dico 'Eh basta'. Mi dispiace, mi dispiace, si discute, va bene, ma non c'è stata nessuna parolaccia e il saluto è stato 'Tanto non ci riusciamo a capire'. Oh, non se può piace' a tutti, si può anche non piace' a nessuno. Nella fattispecie non riusciamo a capirci con questo signore giornalista e pazienza. Si vivrà. Come dicono quelli bravi 'Ce ne faremo una ragione' reciprocamente. E quindi l'ho salutato.. dico 'vabbè ce diamo la mano' come i bambini... pace fatta, amen, tanto...definitivamente, per sempre. Ma figuratevi se io vado in un posto e parlo di 'pezzenti'. Io? Io che ci sto in mezzo a chi soffre”.

