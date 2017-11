Federico Baroni/ Dopo il fallimento a X Factor, conquisterà il banco di Amici 17?

Federico Baroni, il cantante e artista di strada bocciato nella scorsa edizione di X Factor, conquisterà un banco nella classe della scuola di Amici 17?

18 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Federico Baroni

Parte ufficialmente oggi, sabato 18 novembre, il nuovo anno nella scuola di Amici. Dopo tantissime selezioni, i candidati che sono riusciti a superare l’ultimo provino e che si sono presentati al pubblico del famoso talent show durante Amici Casting condotto da Marcello Sacchetta e Stefano De Martino, scopriranno il loro destino. Chi riuscirà a conquistare uno dei banchi disponibili? Per scoprirlo sarà necessario aspettare le 14 quando le porte della scuola di Amici 17 apriranno ufficialmente i battenti. Tra i candidati che, oggi, si presenteranno davanti a Maria De Filippi per scoprire se sarà ufficialmente un allievo della categoria canto ci sarà anche Federico Baroni che, con i suoi inediti “Domenica” e “Spiegami” proposti durante Amici Casting ha conquistato la giuria dei professori. Sarà lui, dunque, uno degli allievi della classe di Amici 17?

CHI E’ FEDERICO BARONI

Federico Baroni ha 24 anni, è di Rimini ma vive a Roma dove fa l’artista di strada. Quello che prova per la musica è un vero e proprio amore che l’ha portato a lasciare la sua città per tentare la fortuna nella capitale. Amante degli artisti Inglesi (Ed Sheeran, Damien Rice, James Bay, Bruno Mars, Shawn Mendes), nei suoi live (suona-va spesso a via del Corso a Roma come artista di strada) propone spesso cover di artisti del calibro di Maroon5, DNCE, Bruno Mars, 21 Pilots. Nonostante sia difficile affermarsi come cantante, Federico non ha alcuna intenzione di arrendersi. Dopo aver lottato tanto e aver ricevuto tante porte in faccia, la scuola di Amici rappresenta la grande occasione che stava aspettando. Autore e interprete, durante la fase selettiva di Amici 17 si è fatto notare. Per riuscire a conquistare il banco di Amici, però, non è sufficiente. Oltre al talento vocale e autoriale, i professori puntano molto anche sulla presenza scenica degli allievi che saranno i futuri artisti italiani. Federico Baroni, dunque, sarà l’allievo che i professori di Amici 17 stanno cercando?

L’AVVENTURA A X FACTOR

Prima di tentare l’avventura ad Amici, Federico Baroni è stato ad un passo dal salire sul palco di X Factor 10. Il cantante riminese si è presentato alle selezioni della scorsa edizione del talent show di Sky fermandosi, però, ai bootcamp, bocciato da Arisa, giudice degli Under Uomini dello scorso anno. Proprio sul palco di X Factor, Federico Baroni ha spiegato il suo amore per la musica: “Mi sono innamorato di questo mestiere quando ho conosciuto un artista di strada. Vivendo a Roma suono tantissimo in giro e soprattutto su via Del Corso”. Dopo la bocciatura nel talent show di Sky, Federico Baroni riuscirà a riscattarsi?

