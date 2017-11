GIGI D’ALESSIO/ E Anna Tatangelo, ritorno di fiamma? (Prodigi – La musica è vita)

Gigi D’Alessio protagonista della seconda edizione di Prodigi – La musica è vita, in onda su Rai 1 e che vedrà in gara tanti giovani talenti della danza, musica classica e canto lirico.

18 novembre 2017 Francesca Pasquale

A FINE DICEMBRE DOPPIO CONCERTO A NAPOLI

Anna Valle e Flavio Insinna presentano nella prima serata di Rai 1 la seconda edizione di Prodigi – La musica è vita. La giuria per la categoria vede come punto di riferimento il celebre cantante napoletano Gigi D’Alessio che in queste settimane è stato protagonista in tutta Italia con una serie di concerti tenuti. Nella giornata dello scorso giovedì 16 novembre 2017, Gigi D’Alessio ha tenuto un concerto con il tutto esaurito a Catania presso il Teatro Metropolitan mentre i prossimi appuntamenti lo vedranno a fine dicembre nella sua amata Napoli. In particolare il 26 dicembre sarà al Complesso del PalaPartenope per un evento molto atteso per il quale è stata già prevista una seconda data nel giorno successivo.

ANNA TATANGELO E GIGI D'ALESSIO DI NUOVO INSIEME?

Negli ultimi mesi l’attenzione è stata rivolta nei riguardi di Gigi D’Alessio soprattutto per l’epilogo della storia d’amore con la moglie Anna Tatangelo. I due, quale conseguenza di un periodo di incomprensioni, hanno deciso di separarsi in maniera abbastanza clamorosa gettando nella disperazione i loro fan. In una delle rare interviste rilasciate dopo l’addio, D’Alessio aveva fatto capire di essere ancora innamorato della Tatangelo: “Certe cose a volte non te le puoi nemmeno spiegare. Ti posso rispondere in musica e ti dico: 'Lo sai l'amore non ha regole, ti unisce e poi ti fa dividere e non ti lascia un posto per nascondere l'unico volto tra le maschere'. Nel senso che tu non puoi mai pensare cosa succede domani. Forse questo momento fa bene sia a me che a lei, poi sono convinto che i grandi amori comunque restano... Da uno a dieci quanto sono innamorato? Una persona innamorata è una persona innamorata, ma a un certo punto la donna deve diventare tuo socio... non dico in affari”. Una sorta di apertura che avrebbe fatto da preludio ad un vero e proprio riavvicinamento tra di due come evidenziato da alcuni importanti giornali di gossip come nel caso di Chi, secondo il quale potrebbe anche arrivare un comunicato con cui i due artisti metterebbero a conoscenza i fan della loro ritrovata sintonia. Sarà effettivamente così?

