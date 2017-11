GIOVANNI CACCAMO/ Tutor di Amici 17, una love story con la Tatangelo in vista?

Giovanni Caccamo: Amici e una love story con la Tatangelo in vista? Dopo le esperienze sanremesi, il cantautore sarà tutor nel talent show di Maria De Filippi

18 novembre 2017 Fabio Belli

Giovanni Caccamo

Giovanni Caccamo sarà uno dei tutor di Amici 2017. Un video ufficiale ha confermato come il vincitore di Sanremo Giovani 2015 farà parte della squadra degli insegnati del talent show di Maria De Filippi per la nuova edizione, video che si può vedere al seguente link: http://www.wittytv.it/amici/giovanni-caccamo/. Caccamo è stato presentato in questo modo dal video ufficiale: 'Cantautore polistrumentista scoperto da Franco Battiato, vincitore Nuove Proposte al sessantacinquesimo Festival di Sanremo. Ha collaborato con i maggiori artisti italiani: Malika Ayane, Emma Marrone, Carmen Consoli, tutor di Amici: Giovanni Caccamo.' Viene riportata anche una dichiarazione del giovane artista che può rappresentare senza ombra di dubbio una sorta di manifesto per quella che sarà l'esperienza di Caccamo ad Amici ed i valori che vorrà perseguire facendo da tutor ai giovani talenti di questa edizione del programma: 'Coltivare il talento è sacrificio, gioia, riflessione, attese e coraggio'. Una strada che lo stesso Caccamo ha percorso con convinzione, fino ad arrivare al trionfo sanremese.

LA VICINANZA AD ANNA TATANGELO

L'esperienza ad Amici si avvarrà sicuramente delle sue qualità di cantautore, visto che oltre ai brani scritti per i suoi dischi, Caccamo rappresenta uno degli autori più ricercati da parte dei più grandi nomi della musica italiana. Tutti vogliono lavorare con lui, ma nelle ultime settimane Giovanni Caccamo è stato anche molto presente sulle pagine del gossip nazionale, visto che in molti stanno ipotizzando che possa esserci del tenero fra di lui ed un altro grande nome della musica italiana, quello di Anna Tatangelo. Nome che per anni è stato sentimentalmente legato a quello di Gigi D'Alessio. La Tatangelo è stata fotografata in compagnia di Caccamo dal settimanale Oggi, e sembra che fra i due sia nata una certa simpatia. Voce però non del tutto confermata, anche perché è risaputo che i due stanno comunque lavorando insieme, con Caccamo che sta scrivendo e arrangiando delle canzoni per il nuovo disco della Tatangelo, che a sua volta potrebbe essere presente in un duetto nel nuovo lavoro di Caccamo. La situazione viene comunque monitorata dai fans...

NUOVO ALBUM IN VISTA?

La stella di Caccamo ha comunque iniziato a brillare in tempi abbastanza recenti, e ciò che ha stupito è l'autorevolezza che l'artista siciliano ha saputo guadagnarsi in così poco tempo, anche e soprattutto come autore per altri cantanti, nonostante la giovane età, visto che Giovanni Caccamo festeggerà ventisette anni solamente il prossimo 8 dicembre. Il fiuto di Franco Battiato è stato sicuramente decisivo per dare al giovane artista nativo di Modica una chance per proporsi alla grande ribalta della musica italiana. Nel 2015 è arrivato il trionfo a Sanremo Giovani con il brano 'Ritornerò da te'. Un successo che ha permesso a Caccamo di ripresentarsi al Festival della Canzone Italiana l'anno successivo, arrivando terzo in classifica nel 2016 stavolta nella categoria dei big, con il brano 'Via di qui'. 'Qui per te' e 'Non siamo soli' sono invece i titoli degli albun usciti sempre nel 2015 e nel 2016, con il 2018 che, oltre all'avventura come tutor in Amici (sarà il suo esordio nella trasmissione) potrebbe far vedere la luce al terzo album di inediti di Giovanni Caccamo.

