GIULIA DE LELLIS / Gianni Sperti le lancia una frecciatina durante una puntata di Uomini e donne? (GF Vip 2)

Gianni Sperti lancia una frecciatina a Giulia De Lellis in una delle ultime puntate di Uomini e donne? Le dichiarazioni della finalista del Grande Fratello Vip 2 fanno ancora discutere.

18 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis continua la sua cavalcata vincente al Grande Fratello Vip 2, dove è già stata proclamata la prima finalista di questa edizione. L'ex corteggiatrice è riuscita ad entrare nelle grazie dei telespettatori grazie alla sua genuinità, anche se alcune sue dichiarazioni (soprattutto nelle prime settimane del reality show di Canale 5) non sempre hanno trovato l'approvazione di alcuni vip. È questo il caso di Alfonso Signorini, che non ha mai negato la sua insofferenza verso la concorrente che ha usato dei termini non sempre adatti nei confronti della comunità gay. Ma sembra che un altro personaggio noto abbia lanciato una frecciatina verso l'ex corteggiatrice con la quale in passato non ha mai avuto un ottimo rapporto. Stiamo parlando di Gianni Sperti, l'opinionista di Uomini e donne, che in una puntata del Trono Classico andata in onda qualche giorno fa, ha colto la palla al balzo per esprimersi contro la De Lellis (clicca qui per vedere il video). Si tratta solo di una casualità o di una vera frecciatina contro di lei?

Giulia De Lellis: anche Gianni Sperti la critica?

Che il rapporto tra Giulia De Lellis e Gianni Sperti non sia mai stato facile, è fatto noto tra i fan della finalista del Grande Fratello Vip 2 e di Uomini e donne. Ma sorprende che l'opinionista, a distanza di più di un anno dall'uscita dal programma della fidanzata di Andrea Damante, ancora continui a dedicarle tempo e fatica. Si sarà davvero rivolto a lei? Le parole in questione sarebbero infatti: "Visto quello che si dice non hai paura che ti trasmettano qualcosa?", riferendosi chiaramente alla forchetta con la quale Nicolò ha imboccato la sua amica. Proprio in quei giorni la De Lellis si era espressa in un modo analogo nei confronti degli omosessuali, fatto che aveva mandato su tutte le furie Alfonso Signorini, che le aveva spiegato nella diretta le eventuali modalità di trasmissioni del contagio. L'affermazione di Gianni Sperti non sembra comunque essere esplicita, tanto che i pareri degli spettatori nell'ascoltarla continuano ad essere particolarmente contrastanti. Ma considerando che la De Lellis è stata spesso chiamata in causa da lui, è meglio non dare nulla per scontato...

