GIULIA DE LELLIS / Le foto su Instagram sono ritoccate: "Mi faccio certe pelli io..." (Grande Fratello Vip 2)

Giulia De Lellis non si nasconde e racconta al Grande Fratello Vip 2 di fare spesso uso di un'applicazione per nascondere alcuni difetti del suo volto prima della pubblicazione sui social.

18 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Giulia De Lellis continua ad apparire come uno dei personaggi più sinceri del Grande Fratello Vip 2. Non è certo un caso che i telespettatori provino grande affetto verso di lei, nominandola prima finalista di questa edizione. In passato, la fidanzata di Andrea Damante ha parlato di alcuni particolari del suo passato, rivelando anche qualche dettaglio molto intimo sulla sua relazione con il DJ. Ma qualche ora fa è stata un'altra questione molto cara ai fan ad essere chiamata in causa. Quante volte gli internauti si sono chiesti come facciano i Vip ad apparire così perfetti nelle foto pubblicate sui social network? L'uso del photoshop non è mai stato un mistero, soprattutto per volti noti quali Belen Rodriguez (alla quale in passato era persino misteriosamente sparito un seno). Ma chi non può avere senza un fotografo al seguito, deve chiamare in causa l'uso di qualche applicazione. Scopriamo qual è la migliore proprio dalla voce della concorrete del Grande Fratello Vip.

Giulia De Lellis conferma l'uso di FaceTune

Giulia De Lellis non fa mistero dei propri difettucci al volto e davanti alle telecamere del GF Vip 2 confessa di ricorrere spesso ad alcune app prima di pubblicare le sue foto su Instagram. In un recente dialogo con un truccatore entrato nella Casa più spiata d'Italia ha infatti ammesso senza troppo mistero: "Qui non c’è FaceTune…. Mi faccio certe pelli io, non per gli altri, ma per me stessa". Ma davvero ne ha bisogno? Apparendo davanti alle telecamere 24 ore su 24, la De Lellis ha confermato anche ai più scettici di essere in gran forma sotto ogni punto di vista, sia dal punto di vista fisico caratteriale. Non sarà forse la concorrente più acculturata, come evidenziato dalle sue lacune in ogni materia scolastica, ma per quanto riguarda la schiettezza e sincerità non ha uguali. Sarà dunque lei l'inevitabile vincitrice?

