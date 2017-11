GIUSEPPE GIBBONI/ Il violinista che adora i Pooh vincitore della prima edizione (Prodigi – La musica è vita)

Il violinista Giuseppe Gibboni è stato il primo vincitore del programma Prodigi – La musica è vita. Un talento assoluto nato in una famiglia di musicisti e grande fan dei Pooh.

18 novembre 2017 Francesca Pasquale

Prodigi – La musica è vita in onda su Rai 1

IL RECORD DI VELOCITÀ PER “IL VOLO DEL CALABRONE”

Prodigi – La musica è vita è un format prodotto in collaborazione con la Unicef e la Endemol Shine Italy che ha come obiettivo quello di far emergere giovani talenti nostrani nel campo della danza, della musica classica e del canto lirico. Nella prima edizione si impose il violinista Giuseppe Gibboni. Un talento assoluto nato nel 2001 a Campagna nella provincia di Salerno formatosi presso il Conservatorio Martucci di Salerno e il liceo musicale Teresa Confalonieri di Campagna. Un enfant prodige che si è già esibito come solista in diversi teatri italiani e che oltre a Prodigi ha avuto altre esperienze televisive: la partecipazione a Italia’s Got Talent allora in onda su Canale 5, I fatti vostri su Rai 2 e Mattina in famiglia su Rai 1. Tra l’altro nel 2015 ha stabilito il nuovo record di velocità eseguendo il pezzo Il volo del calabrone di Korsakov in soli 50 secondi. Insomma, un ragazzo destinato ad avere una carriera sfolgorante.

GIUSEPPE GIBBONI, UNA FAMIGLIA DI ARTISTI

In una delle poche interviste rilasciate dal giovane Giuseppe Gibboni, il violinista ha avuto modo di parlare di se stesso della propria famiglia costituita in toto da musicisti svelando alcune chicche come la passione per la musica dei Pooh. Queste le parole del giovane Gibboni: “Mio padre è violinista, mia madre è pianista e le mie due sorelle gemelle sono entrambe violiniste. Io sono nato immerso nei suoni. Ho iniziato con il violoncello. Ma a un certo punto ho detto a mio padre: 'Ora suono il violoncello ma da grande voglio diventare violinista'... Ascolto molta musica classica, importante per la mia formazione. Ma nei momenti di svago ascolto musica anni Settanta e Ottanta. E adoro i Pooh”.

© Riproduzione Riservata.