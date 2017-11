Gomorra 3, la Serie/ Anticipazioni seconda puntata 24 novembre: rimandato l'esordio di Enzo e Valerio

Sky Atlantic ha allietato il venerdì sera dei suoi abbonati con la prima puntata di Gomorra 3: poca azione e tanto sentimento in questo primo appuntamento, ma cosa succederà ancora?

Esordio rimandato per le due new entry di Gomorra 3. La serie ha debuttato ieri sera con la sua prima puntata e i grandi assenti, anche se non li conosciamo ancora, sono stati proprio loro: Enzo e Valerio. I due sono stati annunciati come l'ancora verso Napoli centro e la Napoli Borghese, visto che Valerio è un figlio di papà che studia all'Università e che gira a bordo di macchine di lusso. Saranno loro a portare Gomrora 3 fuori da Scampia e nella prossima puntata li vedremo all'opera. Da una parte abbiamo Enzo, a caccia di rivalsa per la sua famiglia "cacciata" dopo aver fondato la Camorra, e dall'altra il giovane Valerio leale e astuto e a caccia di brividi che solo Enzo e la malavita possono regalargli. In molti si aspettavano di vederli all'opera già ieri sera ma così non è stato visto che dovremo attendere la prossima settimana per vederli in Gomorra 3. Come andrà a finire per loro?

NUOVA VITA PER GENNY

All'indomani della première di Gomorra 3 il pubblico non ha ancora metabolizzato quello che ha visto (e non ha visto). Se nella seconda stagione era Don Pietro a dare il via ai nuovi episodi mostrandosi con i suoi dopo la fuga dal carcere e pronto ad annunciare la guerra, sembra proprio che Genny voglia tirarsi fuori da tutto questo per riuscire a conciliare i suoi affari nella Capitale con la vita e lo spaccio nei quartieri dove è cresciuto. Anche Patrizia sembra pronta a lasciarsi tutto alle spalle dopo la morte di Don Pietro e così la ritroviamo in un piccolo appartamento di periferia ma situato proprio dove abitano i suoi fratelli (che l'hanno abbandonata) e da dove lei può controllarli. Proprio per loro chiede aiuto a Genny per avere un lavoro per suo fratello ma non a Napoli, lontano, dove loro possano lasciarsi alle spalle tutta questa "m****". Genny le concede quello che vuole ma il loro rapporto può definirsi di amicizia e fiducia?

IL RAPPORTO DI GENNY E CIRO

Purtroppo nessuno può dirsi davvero amico di Genny. Lui, il protagonista di questa faida e di questa serie che ha ormai conquistato oltre 190 Paesi in tutto il mondo, è arrivato a tradire tutti. Ha fatto uccidere suo padre, i suoi stessi amici, ha fatto finire dietro le sbarre suo suocero e ieri sera ha toccato il fondo facendo fuori l'unico uomo che avrebbe potuto dare fastidio ai suoi affari e allo stesso Ciro, Malammore. E' lui il morto illustre della prima puntata di Gomorra 3. Dopo il funerale di Don Pietro, per lui è arrivato il momento di affrontare l'assassino del suo amico fraterno ma, sempre per il tradimento di Genny, è stato lui a morire per mano di tutti e due. Genny tradisce tutti ma continua a rimanere fedele a Ciro. Non lo ha ucciso nella scorsa stagione nella famosa scena dell'albergo, che lo ha reso quasi umano, e non lo ha fatto ieri in aeroporto quando un affranto Ciro gli ha voltato le spalle dicendogli addio pronto ad espiare le sue colpe e, soprattutto, la morte della figlia. Perché quel Genny che ha ucciso la sua famiglia non fa lo stesso con il suo amico/rivale di sempre?

LE ANTICIPAZIONI DELLA SECONDA PUNTATA DEL 24 NOVEMBRE

E adesso? Via con l'azione. Genny ha fatto fuori tutti per gestire al meglio i suoi affari ma presto si troverà in balia dei suoi stessi errori. Il suocero è tornato libero e ha scoperto che proprio lui, marito della figlia e padre di suo nipote, lo ha tradito nel peggiore dei modi e adesso medita vendetta. Nella seconda puntata anche Scianel tornerà libera pronta ad avere la sua di vendetta. Il suo adorato figlio è morto e, inoltre, la iena è a caccia della testa di Ciro che sembra essere sparito nel nulla. Proprio il primo promo della nuova puntata ha mostrato alcuni frame in arrivo dalla Bulgaria, è lì che Ciro ha trovato il suo covo e si occupa dei suoi nuovi affari ma qualcosa, o meglio qualcuno, lo riporterà presto indietro. Sarà ancora una volta Genny ad usare i servigi del suo amico fraterno per uno dei suoi loschi affari? A Napoli non starà buoni in attesa che il giovane Savastano torni, la guerra è solo agli inizi. Come andrà a finire? Difficile dirlo, almeno per ora.

