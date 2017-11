Grande Fratello Vip 2017/ News dalla casa: gli Oneston su radio 101, dall'amicizia all'aereo per Aida...

18 novembre 2017

Dell’amicizia fra Raffaello Tonon e Luca Onestini si è già parlato tanto, ma ieri sera sono stati gli stessi protagonisti a dire la loro su questo legame così profondo. I due gieffini, infatti, sono stati i protagonisti della terza diretta che Il Grande Fratello Vip 2017 ha organizzato per i microfoni di Radio 101, dove si sono lasciati andare a una serie di confidenze anche sugli altri protagonisti della casa. Nelle loro parole, infatti, oltre al ringraziamento ai fan per quell'aereo che ha recentemente sorvolato Cinecittà, anche un parere sulla scalata alla vittoria di Giulia De Lellis, che lunedì scorso, in poche ore, da possibile eliminata si è ritrovata a occupare il primo posto da finalista. Gli Oneston hanno inoltre detto al loro anche su altri concorrenti, una fra tutte Aida Yespica, che proprio ieri ha ricevuto un aereo da parte del suo fidanzato Geppy con un messaggio rappacificatone: “Peste, ti aspetterò fino alla fine”.

UNA NUOVA PROVA PER GIULIA DE LELLIS E DANIELE BOSSARI

Prove di “affiatamento” per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2017, che dopo giorni di convivenza si sono dovuti confrontare con una sfida molto complicata. Un nuovo comunicato, infatti, ha imposto ad alcuni gieffini di evitare l’uso delle mani e affidarsi ad altri concorrenti scelti, man mano, dalla produzione. Il gioco ha visto insieme, ancora una volta, due inquilini molto diversi l’uno dall’altro, Daniele Bossari e Giulia De Lellis, due personalità distanti che non hanno mai nascosto i loro dissapori. I due, però, esortati dal comunicato, anche stavolta hanno iniziato a collaborare nel migliore dei modi e Daniele Bossari, che con le sue mani ha dovuto sostituire Giulia De Lellis, ha preso "in mano” tutte le attività della sua compagna di squadra senza battere ciglio. Dopo la prova d’arte, che ha unito i due gieffini con un quadro pieno di colore, la nuova sfida riuscirà ad avvicinare i due concorrenti favoriti alla vittoria?

