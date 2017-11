HAMBURGER HILL: COLLINA 937/ Su Rai Movie il film con Don Cheadle (oggi, 18 novembre 2017)

Hamburger Hill: Collina 937, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 18 novembre 2017. Nel cast: Courtney B. Vance e Dylan McDermott, alla regia John Irvin. Il dettaglio della trama.

18 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film di guerra in prima serata su Rai Movie

NEL CAST COURTNEY B. VANCE

Il film Hamburger Hill: Collina 937 va in onda su Rai Movie oggi, sabato 18 novembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di guerra che è stata diretta nel 1987 da John Irvin d interpretata da Courtney B. Vance, Dylan McDermott, Steven Weber, Don Cheadle e Anthony Barrile. La trama è totalmente ispirata all'omonima battaglia che avvenne nel corso del conflitto in Vietnam. A interpretare il tenente medico Abraham Johnson è l'attore Courtney Vance, noto per aver partecipato a numerose pellicole di successo come La fortuna di Cookie, Le avventure di Huck Finn, Joyful Noise - Armonie del cuore e Final Destination 5. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

HAMBURGER HILL: COLLINA 937, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel pieno del conflitto in Vietnam, nel 1969, ed un battaglione statunitense guidato dal capitano Frantz ha il compito di conquistare la collina 937, occupata dall'esercito vietnamita. Il gruppo d'assalto americano è composto da giovanissimi paracadutisti che per prepararsi al meglio alla battaglia vengono duramente addestrati dallo stesso Adam Frantz. Il battaglione 101 parte così alla volta della zona di A Shau ma i ragazzi sono impreparati a fronteggiare lo scontro con i vietnamiti. Tuttavia il gruppo è animato da una straordinaria forza di volontà che giuda i paracadutisti nel corso dell'impresa eroica. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando la compattezza del battaglione 101 inizia a vacillare a causa di una lunga serie di contrasti interni che minano l'unità del gruppo. Nonostante ciò, i soldati riescono lentamente nell'impresa anche se il loro comandante non è in grado di guidarli nel migliore dei modi. Dopo circa 10 giorni di combattimenti la collina 937 è finalmente conquistata anche se le perdite umane per gli americani saranno moltissime. Solo tre soldati del gruppo rimarranno in vita. La terribile carneficina ha ispirato proprio il nome della battaglia stessa, soprannominata appunto Hamburgher hill.

