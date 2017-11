IL SEGRETO / Raimundo è ancora disperso: Emilia e Francisca perdono le speranze? (Anticipazioni 18 novembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 18 novembre: Raimundo è ancora disperso dopo l'esplosione nella chiesa ed Emilia e Donna Francisca cominciano a perdere le speranze.

18 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Sarà una nuova puntata caratterizzata dall'alta tensione quella che i telespettatori de Il Segreto seguiranno oggi su Canale 5. Le ricerche di Raimundo continueranno con grande apprensione, dopo l'esplosione che ha distrutto la chiesa in cui avrebbero dovuto essere celebrate le sue nozze con Donna Francisca. I soccorritori sono riusciti ad estrasse dalle macerie tutte le persone che erano presenti nel luogo di culto, ma il padre di Emilia continuerà a mancare all'appello anche quando i lavori giungeranno al termine. Di lui sembrerà non esserci traccia e la Guardia Civile non saprà più dove cercarlo: ogni singolo mattone verrà rimosso e arriverà il momento di dichiarare conclusi i soccorsi, anche se senza esito positivo. Né Donna Francisca né ancor peggio Emilia potranno credere a questa decisione: nessuno dovrà fermarsi fino a quando Raimundo verrà ritrovato, vivo o morto. Ma le speranze, con il passare delle ore, saranno sempre più esigue.

Il Segreto: Beatriz ha raggiunto il suo scopo?

Insieme alle vicende di Raimundo, le cui sorti saranno purtroppo appese ad un filo, nella puntata de Il Segreto di oggi si tornerà a parlare anche di una trama decisamente più leggera e che riguarderà comunque la famiglia dello scomparso. Matias, ancora ignaro di quanto accaduto al nonno, sarà profondamente sorpreso dalla trasformazione di Beatriz: con l'aiuto di Lucia, quella che era una ragazza tutta acqua e sapone, si è trasformata in una donna alla moda, con abiti appariscenti, trucco e un nuovo taglio di capelli. Anche se il figlio di Emilia fingerà di non essere colpito da questo cambiamento, rinnovando il suo desiderio di stare lontano da lei, allo zio Nicolas Matias esprimerà le sue sofferenze e i suoi sentimenti: non ha mai smesso di amare Beatriz, anche se continua a ripensare a quanto accaduto diverse settimane prima quando lei si era infatuata di Damien / Ismael. E questo amore sarà reso ancor più evidente, quando la ragazza civetterà con Eusebio davanti agli occhi del suo ex, scatenando la sua inevitabile gelosia.

© Riproduzione Riservata.