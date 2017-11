Jeremias Rodriguez/ Le rivelazioni: “Tifo per Monte, Ignazio Moser è immaturo!” (Verissimo)

Jeremias Rodriguez ospite a Verissimo: il fratello di Belen dopo la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, parla di Cecilia e Ignazio Moser e su Franccesco...

18 novembre 2017 Valentina Gambino

Jeremias Rodriguez a Verissimo

Jeremias Rodriguez dopo avere allietato il Grande Fratello Vip per oltre due mesi, sarà intervistato questo pomeriggio per la sua prima intervista ufficiale da “famoso”. Silvia Toffanin ospiterà il fratello minore di Belen per una conversazione approfondita nel corso di Verissimo. Anche in questo caso, vista la sua sincerità, il ragazzo non avrà peli sulla lingua nel raccontare la sua esperienza televisiva, il suo rapporto con gli altri concorrenti ancora in gioco e la “polemica” scoppiata dalla storia d’amore di Cecilia e Ignazio Moser. L'ex gieffino avrà modo di riaprire dolorose parentesi di vita che ha già affrontato in qualche modo anche dentro la Casa più spiata d'Italia: “Mangiavo per arrivare a pesare 300 chili. Mi sentivo talmente male che era l’unica cosa che mi faceva stare meglio. Non ho creduto in me stesso per 27 anni. Mi sono salvato grazie al mio metabolismo e ho iniziato a vivere bene da poco. Ora mi sento meglio, mi sono accettato”, racconta. Poi spazio anche per un suo pensiero sulla lettera ricevuta dall'ex cognato Fabrizio Corona, pochi attimi prima della sua eliminazione: “Voglio un sacco bene a Fabrizio. Lo andrò sicuramente a trovare in carcere, perché lui ha un lato umano fortissimo ed è parte di quel Jeremias che vedete oggi”.

Jeremias a Verissimo: le parole che non ti aspetti su Ignazio Moser

Jeremias Rodriguez ospite di Verissimo, ha raccontato - ovviamente - cosa ne pensa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, soffermandosi anche sull'ex cognato Francesco Monte: “È frastornato, sembra un po’ come se fosse uscito lui dal Gf Vip” afferma, confidando anche di averlo visto una volta fuori dal gioco. “Quando Cecilia uscirà dalla casa dovrà parlare con Francesco perché se lo merita. Io tifo per lui. So che non è ancora finita”, afferma ancora, accendendo le speranze nel cuore delle fan. Poi ha aggiunto proprio di avere incontrato Francesco a Roma, nella sua casa ubicata nella Capitale: “L’ho fatto di mia spontanea volontà, perché era una situazione scomoda per tutti e ho cercato di gestirla al meglio”. Ed infine, delle parole che forse nessuno si aspettava su Ignazio e la relazione con la sua sorellina minore: “È troppo presto per dire se Cecilia è innamorata, ma ho visto gli occhi di mia sorella e ci credo all’amore”. E su Moser: “Per me è troppo piccolo per Cecilia, un po’ immaturo”. Naturalmente nel corso dell’intervista, Jeremias parlerà anche del famoso “segreto” e di molti aspetti della sua vita personale lontano dalle telecamere del reality show che gli ha appena regalato il successo.

© Riproduzione Riservata.