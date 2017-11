Juliana Moreira/ Matrimonio con Edoardo Stoppa in tv: ecco le immagini più belle del (Verissimo)

Juliana Moreira rivive nello studio di Verissimo l'emozione del suo matrimonio con Edoardo Stoppa guardando in tv le immagini più belle di quel giorno.

18 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa si sono sposati lo scorso 10 novembre dopo dieci anni d’amore e due figli, Lua Sophie che ha 6 anni e Sol Gabriel, nato poco più di un anno fa. La brasiliana più amata dagli italiani e lo storico inviato di Striscia la Notizia hanno pronunciato il fatidico sì a Palazzo Reale a Milano, davanti a parenti e amici. Ad unire in matrimonio la coppia è stato il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala. La coppia ha coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio lampo, organizzato improvvisamente per approfittare della presenza in Italia del padre di Juliana. Dopo la cerimonia, Juliana ed Edoardo, circondati dall’affetto dei figli e di tutti gli invitati, hanno festeggiato con una festa rock, esattamente come lo sono gli stessi sposi che hanno condiviso poi con i fans il loro giorno più bello. Juliana Moreira, per rivivere il suo giorno più bello sarà ospite della puntata odierna di Verissimo. Insieme alla conduttrice Silvia Toffanin, vedrà in tv le immagini più belle del suo matrimonio con Edoardo Stoppa.

JULIANA MOREIRA, LE PAROLE DELLA SIGNORA STOPPA

Dopo una settimana dal suo grande giorno, Juliana Moreira ha espresso tutta la sua gioia sui social. La moglie di Edoardo, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui appare di spalle, con i tatuaggi in vista, mentre abbraccia teneramente il marito. Lo scatto è accompagnato da parole dolcissime. “Questa é una delle mie foto preferite e la volevo condividere con voi. Mio marito é già in giro per lavoro, niente luna di miele, tanto era già andata due figli fa. Sono ancora nel tunnel dei messaggi da rispondere (scusatemi)...ma volevo ringraziare qui tutte le persone che ci sono state vicine e hanno reso questo giorno ancora più che speciale”, ha scritto la Moreira che, ancora oggi, non riesce a nascondere la sua grande emozione per aver detto sì all’uomo che ha amato sin dal primo giorno e che le ha regalato i suoi gioielli più grandi. Una coppia, quella di Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa che è sempre stata molto unita e, intorno alla quale, non ci sono mai stati gossip.

