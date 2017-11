Kledi Kadiu/ Il prof assente ad Amici 17? Al suo posto Bill Goodson

Kledi Kadiu, l'insegnante di danza di Amici di Maria De Filippi assente nella nuova edizione? Al suo posto arriva il noto coreografo statunitense Bill Goodson

18 novembre 2017 Anna Montesano

Sembra proprio che quest'anno Kledi Kadiu, noto ballerino, insegnante e coreografo, non sarà seduto alla cattedra della commissione di danza di Amici di Maria De Filippi. Stando alle indiscrezioni lanciate da Tv Blog, sembra infatti che a sostituire nella scuola di Amici 17 il ballerino di origine albanese ci sarà Bill Goodson, coreografo statunitense che affiancherà così il lavoro degli altri insegnanti di ballo. Ripercorriamo ora parte della carriera di Kledi Kadiu che ebbe inizio nel 1992, quando si è diplomato all’Accademia Nazionale di Danza. Riguardo gli impegni recenti a settembre 2012 al Festival del Cinema di Venezia è stato uno dei protagonisti e testimoni del film di Daniele Vicari La nave dolce, vincitore del Premio della critica Pasetti al festival di Venezia. Nella stagione teatrale 2013-2014 è protagonista in “Contemporary Tango” con il Balletto di Roma.

LA CARRIERA DI KLEDI KADIU

Nell'inverno 2016 Kledi torna in prima serata perché partecipa, in qualità di "capitano-squadra" alla prima stagione di Pequeños gigantes, talent show per bambini condotto da Belén Rodríguez. Riguardo la vita sentimentale Kledi è legato a Charlotte Lazzari, ballerina di origini francesi. Dalla loro unione è nata la loro figlia Léa nel 2016. Tra Kledi e Charlotte ci sono 20 anni di differenza che non impediscono di far brillare il loro amore. Ricordiamo che il ballerino, nel 2009 ha pubblicato il libro Meglio di Una Favola, che si tratta proprio di un’autobiografia. Tra le sue tante attività, emerge anche quella del volontariato. Il ballerino è infatti partito per il Bangladesh con l’UNICEF. Grande assenza quindi ad Amici dove Kledi ha dimostrato sempre di essere valido insegnate con qualità indiscusse.

