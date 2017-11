MARCO CARTA/ La vittoria a "Tale e Quale Show" lo rilancia? (Sabato Italiano)

Marco Carta, la rivincita a "Tale e Quale Show" ospite a Sabato Italiano. Dopo la vittoria nello show di Carlo Conti, il cantante sardo punta a un grande rilancio

18 novembre 2017 Fabio Belli

Marco Carta a Sabato Italiano

Sabato 18 novembre alle ore 15 ci sarà anche Marco Carta tra gli ospiti di Sabato Italiano, il contenitore condotto da Eleonora Daniele. Dai primi passi mossi nel 2007 nel mondo della musica, fino alla vittoria nel 2009 al Festival di Sanremo con il brano “La forza mia”, il cantante sardo ha vissuto molti alti e bassi, passando da futura promessa a voce dal talento indiscusso del panorama musicale italiano, a personaggio spesso criticato e poco considerato rispetto a quelle che potevano essere le promesse degli esordi. Marco Carta è fresco però di un’affermazione molto importante per la sua carriera, la vittoria a “Tale e Quale Show”, il popolare spettacolo condotto da Carlo Conti in cui cantanti e attori si cimentano nelle imitazioni di alcuni mostri sacri della musica italiana, che devono riuscire a riprodurre perfettamente non solo nelle performance musicali, ma anche nell’aspetto e nelle movenze. Questo nonostante cinque secondi posti nelle singole puntate che sembravano aver fatto sfumare la vittoria finale.

MARCO CARTA, LE IMITAZIONI DI RINO GAETANO E MICHELE ZARRILLO

In una recente intervista a Vanity Fair, Marco Carta ha ripercorso le tappe che l’hanno portato a trionfare a “Tale e Quale Show”, ripercorrendo quelle che a suo avviso sono state le interpretazioni più riuscite nel corso del suo cammino nella trasmissione: “La più forte secondo me è stata Rino Gaetano, con Mano a mano. Ma anche Michele Zarrillo, che è stato vocalmente il più difficile per me. Non ho mai imitato i cantanti, le facevo ai compagni, alle mamme dei miei amici e ai professori che avevano delle peculiarità ben precise. Era una cosa tanto per ridere, non avrei mai immaginato che sarei stato in grado di fare delle cose così carine. Mi registravo con l’iPhone e mi ascoltavo anche trenta volte per correggere gli errori che continuavo a commettere: una volta in sala prove, mi sentivo più sicuro.” Una metodologia che si è rivelata vincente, con la vittoria a “Tale e Quale” che può rappresentare un’importante opportunità di rilancio.

"SOGNAVO DI ESSERE EROS"

Anche perché nel corso della sua carriera Marco Carta è stato spesso bersaglio della critica musicale: ragazzo sardo arrivato alla ribalta di Amici di Maria De Filippi, a soli 22 anni è riuscito a scalare la vetta fino a vincere Sanremo, ma allo stesso modo si è ritrovato a non gestire il successo come avrebbe voluto. “All’inizio le critiche mi pesavano molto, soprattuto quelle dei giornalisti. Soffrivo quando leggevo sui giornali dei titoli estrapolati male, delle frasi che non avevo mai detto. Negli anni la stampa mi ha letteralmente ucciso, anche se ammetto che non ero il massimo della simpatia. Un episodio è accaduto appena uscito da Amici, mi chiesero chi mi sarebbe piaciuto essere di lì a dieci anni e io risposi che avrei tanto sognato una carriera come quella di Eros Ramazzotti. Il titolo del giorno dopo fu “Fra 10 anni sarò Eros Ramazzotti”, che suonava molto spocchioso. Ricordo di aver litigato con una persona del team della Warner per quell’articolo.” Ma a “Tale e Quale” il gradimento del pubblico per Carta è stato altissimo: può essere un nuovo inizio per l’artista sardo.

© Riproduzione Riservata.